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Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 339023
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противокапельная система, многоразовый нейлоновый фильтр, индикатор уровня воды, индикация включения
Таймер
нет
Автоотключение
да
Плита автоподогрева
да
Встроенная кофемолка
нет
Регулировка крепости кофе
нет
Регулировка температуры кофе
нет
Размеры в упаковке, см
28х22х15
Вес, кг.
1.43
Описание товара Кофеварка капельная Kitfort КТ-730
Капельная кофеварка Кitfort КТ-730 поможет приготовить ароматный кофе из молотого кофе. Она компактная, простая в использовании и идеально подойдет для приготовления кофе в домашних условиях или в офисе.По окончании приготовления кофеварка перейдет в режим подогрева. Платформа с подогревом, на которой стоит кофейник с готовым кофе, будет горячей в течение 40 минут, затем кофеварка выключится.Кофеварка оборудована противокапельной системой — затвором, приостанавливающим подачу кофе при вынимании кофейника из кофеварки. Вы можете налить кофе в чашку, не дожидаясь окончания приготовления.Кофеварка управляется всего одной кнопкой, расположенной на корпусе.Кофеварка оснащена многоразовым нейлоновым фильтром, который удобно мыть после приготовления кофе и использовать снова.Резервуар емкостью 0,6 л позволяет за один раз приготовить кофе на 5 чашек емкостью 120 мл. Корпус кофейника прозрачный, поэтому вы всегда можете видеть, сколько кофе еще осталось.
противокапельная система, многоразовый нейлоновый фильтр, индикатор уровня воды, индикация включения
Таймер
нет
Автоотключение
да
Плита автоподогрева
да
Встроенная кофемолка
нет
Регулировка крепости кофе
нет
Регулировка температуры кофе
нет
Описание
Капельная кофеварка Кitfort КТ-730 поможет приготовить ароматный кофе из молотого кофе. Она компактная, простая в использовании и идеально подойдет для приготовления кофе в домашних условиях или в офисе.По окончании приготовления кофеварка перейдет в режим подогрева. Платформа с подогревом, на которой стоит кофейник с готовым кофе, будет горячей в течение 40 минут, затем кофеварка выключится.Кофеварка оборудована противокапельной системой — затвором, приостанавливающим подачу кофе при вынимании кофейника из кофеварки. Вы можете налить кофе в чашку, не дожидаясь окончания приготовления.Кофеварка управляется всего одной кнопкой, расположенной на корпусе.Кофеварка оснащена многоразовым нейлоновым фильтром, который удобно мыть после приготовления кофе и использовать снова.Резервуар емкостью 0,6 л позволяет за один раз приготовить кофе на 5 чашек емкостью 120 мл. Корпус кофейника прозрачный, поэтому вы всегда можете видеть, сколько кофе еще осталось.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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