Уцененный товар Кофеварка капельная Kitfort КТ-730 хорошее состояние, 737527
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый
Объём резервуара для воды
0.6
Объем резервуара для кофе
0.6
Цвет
серебристый, черный
Мощность
650–750 Вт
Управление
механическое
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%1 210 руб. 1 730 руб.
В наличии
Код товара: 737527
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1 210 руб. -30%
1 730 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кофеварка
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый
Материал корпуса
пластик, металл
Объём резервуара для воды
0.6
Объем резервуара для кофе
0.6
Цвет
серебристый, черный
Длина сетевого шнура
0.6
Мощность
650–750 Вт
Дисплей
нет
Управление
механическое
Подогрев чашек
нет
Функции и особенности
противокапельная система, многоразовый нейлоновый фильтр, индикатор уровня воды, индикация включения
Таймер
нет
Автоотключение
да
Плита автоподогрева
да
Встроенная кофемолка
нет
Регулировка крепости кофе
нет
Регулировка температуры кофе
нет
Размеры в упаковке, см
28х22х15
Вес, кг.
1.34
Описание товара Уцененный товар Кофеварка капельная Kitfort КТ-730 хорошее состояние
Причина уценки: повреждена коробка, сломано крепление крышки чайничка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, кофеварка, чайничек, документация
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кофеварка
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый
Материал корпуса
пластик, металл
Объём резервуара для воды
0.6
Объем резервуара для кофе
0.6
Цвет
серебристый, черный
Длина сетевого шнура
0.6
Мощность
650–750 Вт
Дисплей
нет
Управление
механическое
Развернуть
Подогрев чашек
нет
Функции и особенности
противокапельная система, многоразовый нейлоновый фильтр, индикатор уровня воды, индикация включения
Таймер
нет
Автоотключение
да
Плита автоподогрева
да
Встроенная кофемолка
нет
Регулировка крепости кофе
нет
Регулировка температуры кофе
нет
Причина уценки: повреждена коробка, сломано крепление крышки чайничка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, кофеварка, чайничек, документация
Уцененный товар Кофеварка капельная Kitfort КТ-730 хорошее состояние - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1210 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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