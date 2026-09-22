Капельная кофеварка BQ CM1001 Черный-стальной
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Характеристики
Описание товара Капельная кофеварка BQ CM1001 Черный-стальной
Капельная кофеварка BQ — идеальный выбор для ценителей молотого кофе, стремящихся к простоте и функциональности. Она сочетает в себе элегантный черный дизайн и передовые технологии, обеспечивая удобное и интуитивное управление благодаря встроенному электронному дисплею. С весом всего 2,1 кг, эта кофеварка станет стильным дополнением вашей кухни. Она оборудована вместительным резервуаром для воды объемом 1,5 литра, что позволяет приготовить несколько чашек кофе за один раз — идеально для утренней семьи или офиса. Благодаря нейлоновому фильтру, вы можете быть уверены в чистоте и экологии процесса заваривания. Длина сетевого шнура составляет 0,75 метра, что обеспечивает гибкость при размещении устройства на кухонной столешнице. Одним из главных преимуществ является наличие функции автоотключения, которая повышает безопасность и экономит электроэнергию. Для вашего комфорта предусмотрена плита автоподогрева, поддерживающая оптимальную температуру кофе в течение всего утра. Любители экспериментов оценят функцию регулировки крепости напитка, которая позволяет настроить кофе на свой вкус, от легкого до более насыщенного. Капельная кофеварка BQ — это надежный и стильный помощник в создании вашего идеального кофе, который обеспечит бодрость и радость от каждого глотка.
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