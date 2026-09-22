Top.Mail.Ru
Капельная кофеварка BQ CM1001 Черный-стальной купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Капельная кофеварка BQ CM1001 Черный-стальной

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Капельная кофеварка BQ CM1001 Черный-стальной - фото 1
Капельная кофеварка BQ CM1001 Черный-стальной - фото 2
Капельная кофеварка BQ CM1001 Черный-стальной - фото 3
Капельная кофеварка BQ CM1001 Черный-стальной - фото 4
Капельная кофеварка BQ CM1001 Черный-стальной - фото 5
Капельная кофеварка BQ CM1001 Черный-стальной - фото 6
Капельная кофеварка BQ CM1001 Черный-стальной - фото 7
Капельная кофеварка BQ CM1001 Черный-стальной - фото 8
Капельная кофеварка BQ CM1001 Черный-стальной - фото 9
Капельная кофеварка BQ CM1001 Черный-стальной - фото 10
Капельная кофеварка BQ CM1001 Черный-стальной - фото 11
Капельная кофеварка BQ CM1001 Черный-стальной - фото 12
Капельная кофеварка BQ CM1001 Черный-стальной - фото 13
Капельная кофеварка BQ CM1001 Черный-стальной - фото 14
Капельная кофеварка BQ CM1001 Черный-стальной - фото 15
Капельная кофеварка BQ CM1001 Черный-стальной - фото 16
Капельная кофеварка BQ CM1001 Черный-стальной - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый
Объём резервуара для воды
1.5
Объем резервуара для кофе
0
Цвет
черный
Мощность
900 Вт
Управление
электронное
  • Капельная кофеварка BQ CM1001 Черный-стальной - фото 1
  • Капельная кофеварка BQ CM1001 Черный-стальной - фото 2
  • Капельная кофеварка BQ CM1001 Черный-стальной - фото 3
  • Капельная кофеварка BQ CM1001 Черный-стальной - фото 4
  • Капельная кофеварка BQ CM1001 Черный-стальной - фото 5
  • Капельная кофеварка BQ CM1001 Черный-стальной - фото 6
  • Капельная кофеварка BQ CM1001 Черный-стальной - фото 7
  • Капельная кофеварка BQ CM1001 Черный-стальной - фото 8
  • Капельная кофеварка BQ CM1001 Черный-стальной - фото 9
  • Капельная кофеварка BQ CM1001 Черный-стальной - фото 10
  • Капельная кофеварка BQ CM1001 Черный-стальной - фото 11
  • Капельная кофеварка BQ CM1001 Черный-стальной - фото 12
  • Капельная кофеварка BQ CM1001 Черный-стальной - фото 13
  • Капельная кофеварка BQ CM1001 Черный-стальной - фото 14
  • Капельная кофеварка BQ CM1001 Черный-стальной - фото 15
  • Капельная кофеварка BQ CM1001 Черный-стальной - фото 16
  • Капельная кофеварка BQ CM1001 Черный-стальной - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719586
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Кофеварка
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый
Материал корпуса
пластик,металл
Объём резервуара для воды
1.5
Объем резервуара для кофе
0
Цвет
черный
Длина сетевого шнура
0.75
Мощность
900 Вт
Дисплей
да
Управление
электронное
Функции и особенности
использование молотого кофе,противокапельная система
Автоотключение
да
Плита автоподогрева
да
Регулировка крепости кофе
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х27х19
Вес, кг.
2.48

Описание товара Капельная кофеварка BQ CM1001 Черный-стальной

Капельная кофеварка BQ — идеальный выбор для ценителей молотого кофе, стремящихся к простоте и функциональности. Она сочетает в себе элегантный черный дизайн и передовые технологии, обеспечивая удобное и интуитивное управление благодаря встроенному электронному дисплею. С весом всего 2,1 кг, эта кофеварка станет стильным дополнением вашей кухни. Она оборудована вместительным резервуаром для воды объемом 1,5 литра, что позволяет приготовить несколько чашек кофе за один раз — идеально для утренней семьи или офиса. Благодаря нейлоновому фильтру, вы можете быть уверены в чистоте и экологии процесса заваривания. Длина сетевого шнура составляет 0,75 метра, что обеспечивает гибкость при размещении устройства на кухонной столешнице. Одним из главных преимуществ является наличие функции автоотключения, которая повышает безопасность и экономит электроэнергию. Для вашего комфорта предусмотрена плита автоподогрева, поддерживающая оптимальную температуру кофе в течение всего утра. Любители экспериментов оценят функцию регулировки крепости напитка, которая позволяет настроить кофе на свой вкус, от легкого до более насыщенного. Капельная кофеварка BQ — это надежный и стильный помощник в создании вашего идеального кофе, который обеспечит бодрость и радость от каждого глотка.

Отзывы о товаре Капельная кофеварка BQ CM1001 Черный-стальной




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Кофеварка
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый
Материал корпуса
пластик,металл
Объём резервуара для воды
1.5
Объем резервуара для кофе
0
Цвет
черный
Длина сетевого шнура
0.75
Мощность
900 Вт
Дисплей
да
Управление
электронное
Развернуть
Функции и особенности
использование молотого кофе,противокапельная система
Автоотключение
да
Плита автоподогрева
да
Регулировка крепости кофе
да
Страна производитель
Китай
Описание
Капельная кофеварка BQ — идеальный выбор для ценителей молотого кофе, стремящихся к простоте и функциональности. Она сочетает в себе элегантный черный дизайн и передовые технологии, обеспечивая удобное и интуитивное управление благодаря встроенному электронному дисплею. С весом всего 2,1 кг, эта кофеварка станет стильным дополнением вашей кухни. Она оборудована вместительным резервуаром для воды объемом 1,5 литра, что позволяет приготовить несколько чашек кофе за один раз — идеально для утренней семьи или офиса. Благодаря нейлоновому фильтру, вы можете быть уверены в чистоте и экологии процесса заваривания. Длина сетевого шнура составляет 0,75 метра, что обеспечивает гибкость при размещении устройства на кухонной столешнице. Одним из главных преимуществ является наличие функции автоотключения, которая повышает безопасность и экономит электроэнергию. Для вашего комфорта предусмотрена плита автоподогрева, поддерживающая оптимальную температуру кофе в течение всего утра. Любители экспериментов оценят функцию регулировки крепости напитка, которая позволяет настроить кофе на свой вкус, от легкого до более насыщенного. Капельная кофеварка BQ — это надежный и стильный помощник в создании вашего идеального кофе, который обеспечит бодрость и радость от каждого глотка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Капельная кофеварка BQ CM1001 Черный-стальной - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...