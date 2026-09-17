Тепловентилятор Leonord LPTC-6010N
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Характеристики
Описание товара Тепловентилятор Leonord LPTC-6010N
Компактный тепловентилятор мощностью 2000Вт с двумя уровнями нагрева (1000Вт и 2000Вт) обеспечивает быстрый прогрев помещений и комфортную температуру, подходит для квартир, офисов и небольших коммерческих пространств. Керамический нагревательный элемент гарантирует долговечность и безопасность, а автоматическое движение направляющих потока воздуха способствует равномерному распределению тепла по комнате. Модель оснащена защитой от перегрева и функцией "Открытое окно", которая предотвращает излишние энергозатраты. Электронное управление с LED дисплеем позволяет удобно контролировать температуру, а пульт дистанционного управления обеспечивает легкость использования из любой точки помещения. Таймер на 8 часов и недельный таймер делают эксплуатацию устройства максимально гибкой и адаптированной к индивидуальному расписанию. Стильная стеклянная панель придаёт современный вид и легко вписывается в интерьер, а электронный термостат с точной настройкой создает оптимальные условия для поддержания комфортного микроклимата без постоянного контроля со стороны пользователя.
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные
Теги товара: керамические, 2 квт, с термостатом, напольные керамические, для гаража, 220 в
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