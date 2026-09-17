Тепловентилятор Leonord LPTC-6009K
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Характеристики
Описание товара Тепловентилятор Leonord LPTC-6009K
Тепловентилятор подходит для эффективного обогрева помещений благодаря мощности 2000 Вт и двум режимам работы - 1300 и 2000 Вт. Высота устройства составляет 78 см, что обеспечивает равномерное распределение тепла по комнате. Керамический нагревательный элемент гарантирует быстрый нагрев и энергоэффективность. Модель оснащена системой защиты от опрокидывания, широким углом поворота и 24-часовым таймером, что делает эксплуатацию безопасной и удобной. Эффект камина с реалистичным пламенем создаёт уютную атмосферу, а низкий уровень шума позволяет использовать устройство даже ночью. Электронное управление реализовано через панель на корпусе и пульт ДУ, что обеспечивает полный контроль над настройками. LED-дисплей позволяет легко отслеживать текущий режим работы. Регулируемая температура помогает подобрать оптимальный климат для любого помещения. В данной модели реализован современный дизайн с эргономичной конструкцией, сочетающей стиль и функциональность. Керамический элемент и эффект камина выделяют устройство среди стандартных обогревателей, предоставляя не только тепло, но и эстетическое удовольствие.
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины
Теги товара: напольные, керамические, 2 квт, с термостатом, напольные керамические, для гаража, 220 в
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