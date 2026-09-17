Тепловентилятор Leonord LPTC-6008
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Тепловентилятор Leonord LPTC-6008
Тепловентилятор с керамическим нагревательным элементом мощностью 2000 Вт предназначен для эффективного обогрева бытовых и офисных помещений. Прибор оснащён двумя режимами мощности 1000 и 2000 Вт, что позволяет оптимально подобрать интенсивность обогрева исходя из размера помещения и индивидуальных потребностей пользователя. Модель выделяется наличием широкого угла поворота и встроенного LED-дисплея для удобного контроля параметров работы. Регулируемый термостат и дистанционное управление обеспечивают комфортную эксплуатацию, а защита от перегрева и опрокидывания повышает уровень безопасности. Тепловентилятор оснащён таймером до 24 часов, что удобно для автоматизации работы прибора и экономии электроэнергии. Компактные размеры и стильный дизайн хорошо вписываются в современный интерьер, а простота установки не требует специальных навыков. Использование керамического нагревательного элемента обеспечивает быструю и равномерную подачу тепла с минимальным уровнем шума. Функция дистанционного управления и широкий угол поворота делают устройство удобным для обогрева различных зон помещения.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины
Теги товара: напольные, керамические, 2 квт, с термостатом, напольные керамические, для гаража, 220 в
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 600 руб.900 руб. в СплитТепловентилятор Engy N07
-
В наличииЦена 3 640 руб.910 руб. в СплитТепловентилятор Engy N11 настенный, 2000Вт, ПДУ
-
В наличииЦена 3 660 руб.915 руб. в СплитТепловентилятор электр. керамический DENZEL 96419, DTFC-2000, пу...
-
В наличииЦена 3 660 руб.915 руб. в СплитТепловентилятор Leonord LPTC-6011N
-
В наличииЦена 3 780 руб.945 руб. в СплитТепловентилятор Engy N12 настенный, 2000Вт, ПДУ, LCD экран
-
В наличииЦена 5 120 руб.1280 руб. в СплитТепловентилятор керамический DENZEL 96426, DTFC-2000X, 2 кВт, wi...
-
В наличииЦена 5 120 руб.1280 руб. в СплитТепловентилятор Leonord LPTC-6009K
-
В наличииЦена 5 350 руб.1338 руб. в СплитТепловентилятор Leonord LPTC-6010N
-
В наличииЦена 21 140 руб. 35 530 руб.5285 руб. в СплитТепловентилятор Ballu BHP-W4-15-D
-
В наличииЦена 31 341 руб. 34 790 руб.7836 руб. в СплитТепловентилятор водяной BALLU BHP-W3-20-S
-
В наличииЦена 33 241 руб. 38 480 руб.8311 руб. в СплитТепловентилятор водяной BALLU BHP-W3-15-LN
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины
Теги товара: напольные, керамические, 2 квт, с термостатом, напольные керамические, для гаража, 220 в
Отзывы о товаре Тепловентилятор Leonord LPTC-6008