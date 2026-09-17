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Тепловентилятор Leonord LPTC-6008 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тепловентилятор Leonord LPTC-6008

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Тепловентилятор Leonord LPTC-6008
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип установки
напольный, настольный
Тип нагревательного элемента
керамический
Мощность, Вт
2000
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 650 руб. 
В наличии
Код товара: 750318
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Тепловентилятор Leonord LPTC-6008
3 650 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Leonord
Тип установки
напольный, настольный
Тип нагревательного элемента
керамический
Мощность, Вт
2000
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
20
Напряжение
220-240 В
Термостат
да
Управление
электронное
Таймер
да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Тепловентилятор Leonord LPTC-6008

Тепловентилятор с керамическим нагревательным элементом мощностью 2000 Вт предназначен для эффективного обогрева бытовых и офисных помещений. Прибор оснащён двумя режимами мощности 1000 и 2000 Вт, что позволяет оптимально подобрать интенсивность обогрева исходя из размера помещения и индивидуальных потребностей пользователя. Модель выделяется наличием широкого угла поворота и встроенного LED-дисплея для удобного контроля параметров работы. Регулируемый термостат и дистанционное управление обеспечивают комфортную эксплуатацию, а защита от перегрева и опрокидывания повышает уровень безопасности. Тепловентилятор оснащён таймером до 24 часов, что удобно для автоматизации работы прибора и экономии электроэнергии. Компактные размеры и стильный дизайн хорошо вписываются в современный интерьер, а простота установки не требует специальных навыков. Использование керамического нагревательного элемента обеспечивает быструю и равномерную подачу тепла с минимальным уровнем шума. Функция дистанционного управления и широкий угол поворота делают устройство удобным для обогрева различных зон помещения.

Отзывы о товаре Тепловентилятор Leonord LPTC-6008




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Характеристики
Бренд
Leonord
Тип установки
напольный, настольный
Тип нагревательного элемента
керамический
Мощность, Вт
2000
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
20
Напряжение
220-240 В
Термостат
да
Управление
электронное
Таймер
да
Страна производитель
Китай
Описание
Тепловентилятор с керамическим нагревательным элементом мощностью 2000 Вт предназначен для эффективного обогрева бытовых и офисных помещений. Прибор оснащён двумя режимами мощности 1000 и 2000 Вт, что позволяет оптимально подобрать интенсивность обогрева исходя из размера помещения и индивидуальных потребностей пользователя. Модель выделяется наличием широкого угла поворота и встроенного LED-дисплея для удобного контроля параметров работы. Регулируемый термостат и дистанционное управление обеспечивают комфортную эксплуатацию, а защита от перегрева и опрокидывания повышает уровень безопасности. Тепловентилятор оснащён таймером до 24 часов, что удобно для автоматизации работы прибора и экономии электроэнергии. Компактные размеры и стильный дизайн хорошо вписываются в современный интерьер, а простота установки не требует специальных навыков. Использование керамического нагревательного элемента обеспечивает быструю и равномерную подачу тепла с минимальным уровнем шума. Функция дистанционного управления и широкий угол поворота делают устройство удобным для обогрева различных зон помещения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тепловентилятор Leonord LPTC-6008 - купить по цене 3650 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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