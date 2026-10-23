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Перчатки трикотажные СИБРТЕХ 68634, полушерстяные, ПВХ-гель, двойные купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Перчатки трикотажные СИБРТЕХ 68634, полушерстяные, ПВХ-гель, двойные

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Перчатки трикотажные СИБРТЕХ 68634, полушерстяные, ПВХ-гель, двойные - фото 1
Перчатки трикотажные СИБРТЕХ 68634, полушерстяные, ПВХ-гель, двойные - фото 2
Перчатки трикотажные СИБРТЕХ 68634, полушерстяные, ПВХ-гель, двойные - фото 3
Перчатки трикотажные СИБРТЕХ 68634, полушерстяные, ПВХ-гель, двойные - фото 4
Перчатки трикотажные СИБРТЕХ 68634, полушерстяные, ПВХ-гель, двойные - фото 5
Перчатки трикотажные СИБРТЕХ 68634, полушерстяные, ПВХ-гель, двойные - фото 6
Перчатки трикотажные СИБРТЕХ 68634, полушерстяные, ПВХ-гель, двойные - фото 7
Перчатки трикотажные СИБРТЕХ 68634, полушерстяные, ПВХ-гель, двойные - фото 8
Перчатки трикотажные СИБРТЕХ 68634, полушерстяные, ПВХ-гель, двойные - фото 9
Перчатки трикотажные СИБРТЕХ 68634, полушерстяные, ПВХ-гель, двойные - фото 10
Перчатки трикотажные СИБРТЕХ 68634, полушерстяные, ПВХ-гель, двойные - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
шерсть
Цвет
коричневый
  • Перчатки трикотажные СИБРТЕХ 68634, полушерстяные, ПВХ-гель, двойные - фото 1
  • Перчатки трикотажные СИБРТЕХ 68634, полушерстяные, ПВХ-гель, двойные - фото 2
  • Перчатки трикотажные СИБРТЕХ 68634, полушерстяные, ПВХ-гель, двойные - фото 3
  • Перчатки трикотажные СИБРТЕХ 68634, полушерстяные, ПВХ-гель, двойные - фото 4
  • Перчатки трикотажные СИБРТЕХ 68634, полушерстяные, ПВХ-гель, двойные - фото 5
  • Перчатки трикотажные СИБРТЕХ 68634, полушерстяные, ПВХ-гель, двойные - фото 6
  • Перчатки трикотажные СИБРТЕХ 68634, полушерстяные, ПВХ-гель, двойные - фото 7
  • Перчатки трикотажные СИБРТЕХ 68634, полушерстяные, ПВХ-гель, двойные - фото 8
  • Перчатки трикотажные СИБРТЕХ 68634, полушерстяные, ПВХ-гель, двойные - фото 9
  • Перчатки трикотажные СИБРТЕХ 68634, полушерстяные, ПВХ-гель, двойные - фото 10
  • Перчатки трикотажные СИБРТЕХ 68634, полушерстяные, ПВХ-гель, двойные - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
360 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745024
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Перчатки трикотажные СИБРТЕХ 68634, полушерстяные, ПВХ-гель, двойные
360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Материал
шерсть
Антискользящее покрытие
да
Цвет
коричневый
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
34х17х6
Вес, г.
120

Документы соответствия

Официальный реестр Росаккредитации


Описание товара Перчатки трикотажные СИБРТЕХ 68634, полушерстяные, ПВХ-гель, двойные

Перчатки трикотажные СИБРТЕХ 68634, полушерстяные, ПВХ-гель, двойные

Отзывы о товаре Перчатки трикотажные СИБРТЕХ 68634, полушерстяные, ПВХ-гель, двойные




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Материал
шерсть
Антискользящее покрытие
да
Цвет
коричневый
Страна производитель
Россия
Описание
Перчатки трикотажные СИБРТЕХ 68634, полушерстяные, ПВХ-гель, двойные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Документы соответствия

Официальный реестр Росаккредитации

Купить Перчатки трикотажные СИБРТЕХ 68634, полушерстяные, ПВХ-гель, двойные - по цене 360 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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