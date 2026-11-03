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Электронная книга Onyx Boox Go 6 (GEN II) White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электронная книга Onyx Boox Go 6 (GEN II) White

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Электронная книга Onyx Boox Go 6 (GEN II) белая - фото 1
Электронная книга Onyx Boox Go 6 (GEN II) белая - фото 2
Электронная книга Onyx Boox Go 6 (GEN II) белая - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Объем оперативной памяти
3 Гб
Тип дисплея
E Ink Carta
Диагональ, дюйм
6
Сенсорный дисплей
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
да
  • Электронная книга Onyx Boox Go 6 (GEN II) белая - фото 1
  • Электронная книга Onyx Boox Go 6 (GEN II) белая - фото 2
  • Электронная книга Onyx Boox Go 6 (GEN II) белая - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 490 руб. 

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В наличии
Код товара: 737647
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Электронная книга Onyx Boox Go 6 (GEN II) White
25 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ONYX BOOX
Объем оперативной памяти
3 Гб
Операционная система
Android
Цвет
белый
Комплектация
Электронная книга, кабель USB, руководство, инструмент для извлечения карты памяти
Тип дисплея
E Ink Carta
Диагональ, дюйм
6
Разрешение экрана
1072x1448
Сенсорный дисплей
да
Поддержка форматов
PDF, CAJ, DJVU, CBR, CBZ, EPUB, EPUB3, AZW3, MOBI, TXT, DOC, DOCX, FB2, CHM, RTF, HTML, ZIP, PRC, PPT, PPTX, PNG, JPG, BMP, TIFF, WAV, MP3
Bluetooth
да
Wi-Fi
да
Емкость аккумулятора, mAh
1500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, г.
400

Описание товара Электронная книга Onyx Boox Go 6 (GEN II) White

ONYX BOOX Go 6 (Gen II) – это одна из самых функциональных, компактных и лёгких читалок в мире. Она прекрасно подходит для чтения художественной литературы; кроме того, её можно использовать для эпизодического чтения файлов в форматах PDF и DJVU, а также для интернет-серфинга, создания разного рода заметок и рисунков, работы с онлайн-переводчиками и словарями, прослушивания аудиокниг и музыки.

Отзывы о товаре Электронная книга Onyx Boox Go 6 (GEN II) White




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Характеристики
Бренд
ONYX BOOX
Объем оперативной памяти
3 Гб
Операционная система
Android
Цвет
белый
Комплектация
Электронная книга, кабель USB, руководство, инструмент для извлечения карты памяти
Тип дисплея
E Ink Carta
Диагональ, дюйм
6
Разрешение экрана
1072x1448
Сенсорный дисплей
да
Поддержка форматов
PDF, CAJ, DJVU, CBR, CBZ, EPUB, EPUB3, AZW3, MOBI, TXT, DOC, DOCX, FB2, CHM, RTF, HTML, ZIP, PRC, PPT, PPTX, PNG, JPG, BMP, TIFF, WAV, MP3
Bluetooth
да
Развернуть
Wi-Fi
да
Емкость аккумулятора, mAh
1500
Страна производитель
Китай
Описание
ONYX BOOX Go 6 (Gen II) – это одна из самых функциональных, компактных и лёгких читалок в мире. Она прекрасно подходит для чтения художественной литературы; кроме того, её можно использовать для эпизодического чтения файлов в форматах PDF и DJVU, а также для интернет-серфинга, создания разного рода заметок и рисунков, работы с онлайн-переводчиками и словарями, прослушивания аудиокниг и музыки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Электронная книга Onyx Boox Go 6 (GEN II) White - по цене 25490 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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