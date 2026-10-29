Top.Mail.Ru
Электрическая плита, индукционная BQ-HP102B Черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Электрическая плита, индукционная BQ-HP102B Черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Электрическая плита, индукционная BQ-HP102B Черный - фото 1
Электрическая плита, индукционная BQ-HP102B Черный - фото 2
Электрическая плита, индукционная BQ-HP102B Черный - фото 3
Электрическая плита, индукционная BQ-HP102B Черный - фото 4
Электрическая плита, индукционная BQ-HP102B Черный - фото 5
Электрическая плита, индукционная BQ-HP102B Черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плита электрическая
Мощность
2000
Материал покрытия панели
стеклокерамика
Цвет
черный
Материал конфорок
стеклокерамика
Число конфорок
1
Диаметр конфорок
19 см
Индукция
да
Управление
сенсорное
  • Электрическая плита, индукционная BQ-HP102B Черный - фото 1
  • Электрическая плита, индукционная BQ-HP102B Черный - фото 2
  • Электрическая плита, индукционная BQ-HP102B Черный - фото 3
  • Электрическая плита, индукционная BQ-HP102B Черный - фото 4
  • Электрическая плита, индукционная BQ-HP102B Черный - фото 5
  • Электрическая плита, индукционная BQ-HP102B Черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб. 
Начислим 40 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735797
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Электрическая плита, индукционная BQ-HP102B Черный
2 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Плита электрическая
Мощность
2000
Материал покрытия панели
стеклокерамика
Цвет
черный
Материал конфорок
стеклокерамика
Число конфорок
1
Диаметр конфорок
19 см
Индукция
да
Длина сетевого шнура
1.2
Управление
сенсорное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х32х9
Вес, кг.
2.1

Описание товара Электрическая плита, индукционная BQ-HP102B Черный

Плита компактная электрическая BQ HP102B мощностью 2 кВт имеет одну конфорку диаметром 19 см, которой под силу любое блюдо, даже требующее длительного и интенсивного приготовления. Основой ее конструкции стала черная стеклокерамика, за счет чего этот кухонный инструмент выглядит стильно. Сенсорное управление сочетается со встроенным таймером и дисплеем. Индикатор остаточного тепла подскажет, когда касаться поверхности плиты компактной электрической BQ HP102B будет безопасно. Опция блокировки панели управления не позволит самым маленьким членам семьи вмещаться в процесс готовки, а защита от перегрева – выйти из строя раньше времени.

Отзывы о товаре Электрическая плита, индукционная BQ-HP102B Черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Плита электрическая
Мощность
2000
Материал покрытия панели
стеклокерамика
Цвет
черный
Материал конфорок
стеклокерамика
Число конфорок
1
Диаметр конфорок
19 см
Индукция
да
Длина сетевого шнура
1.2
Управление
сенсорное
Страна производитель
Китай
Описание
Плита компактная электрическая BQ HP102B мощностью 2 кВт имеет одну конфорку диаметром 19 см, которой под силу любое блюдо, даже требующее длительного и интенсивного приготовления. Основой ее конструкции стала черная стеклокерамика, за счет чего этот кухонный инструмент выглядит стильно. Сенсорное управление сочетается со встроенным таймером и дисплеем. Индикатор остаточного тепла подскажет, когда касаться поверхности плиты компактной электрической BQ HP102B будет безопасно. Опция блокировки панели управления не позволит самым маленьким членам семьи вмещаться в процесс готовки, а защита от перегрева – выйти из строя раньше времени.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Электрическая плита, индукционная BQ-HP102B Черный - данный товар вы можете купить по цене 2460 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...