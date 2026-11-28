Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM125EMH кремовый
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Характеристики
Описание товара Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM125EMH кремовый
Миксер KitchenAid — это идеальное сочетание стиля, мощности и надежности, созданное для кулинарных энтузиастов и профессионалов. Этот стационарный миксер весом 11,3 кг отличается прочным металлическим корпусом, гарантируя долговечность и устойчивость при использовании. Бежевый цвет придаёт прибору элегантность и легко вписывается в любой кухонный интерьер. С металлической чашей объемом 4.8 литра, вы сможете без труда справляться с приготовлениями как небольших, так и крупных порций ингредиентов. Мощность миксера составляет 300 Вт, чего достаточно для выполнения большинства задач, от перемешивания легких смесей до взбивания плотных тестов. KitchenAid предлагает 10 различных скоростных режимов для точного контроля и достижения идеальной консистенции ваших блюд. Хотя миксер не оснащен импульсным режимом, его функциональность расширяется за счет трех насадок, которые включены в комплект поставки, позволяя легко выполнять разнообразные задачи на кухне. Производство миксера осуществляется в Китае, что обеспечивает доступность и высокое качество сборки. Миксеры KitchenAid — это надежный помощник на вашей кухне, который сделает процесс приготовления еды более приятным и профессиональным.
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Теги товара: с чашей, с металлической чашей
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Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, 500 вт, профессиональные, пластиковые
Теги товара: с чашей, с металлической чашей
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