Уцененный товар Триммер Panasonic ER-GY10CM520 отличное состояние, 717453
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Назначение
для прически, для бороды и усов, для носа и ушей
Цвет
черный
Комплектация
подставка, щеточка для чистки, масло
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Ширина ножа
146 x41 x35 мм
Минимальная длина стрижки
3 мм
Максимальная длина стрижки
15
Время автономной работы
50 мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-53%2 260 руб. 4 814 руб.
В наличии
Код товара: 717453
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 260 руб. -53%
4 814 руб.
- Гарантия производителя: 6 месяцев
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Триммер
Назначение
для прически, для бороды и усов, для носа и ушей
Цвет
черный
Комплектация
подставка, щеточка для чистки, масло
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Ширина ножа
146 x41 x35 мм
Минимальная длина стрижки
3 мм
Максимальная длина стрижки
15
Время автономной работы
50 мин
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х14х5
Вес, кг.
1
Описание товара Уцененный товар Триммер Panasonic ER-GY10CM520 отличное состояние
Внешний вид: отличное состояние Комплектность: коробка , триммер, насадки Причина уценки: повреждена упаковка
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Бренд
Тип товара
Триммер
Назначение
для прически, для бороды и усов, для носа и ушей
Цвет
черный
Комплектация
подставка, щеточка для чистки, масло
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Ширина ножа
146 x41 x35 мм
Минимальная длина стрижки
3 мм
Максимальная длина стрижки
15
Время автономной работы
50 мин
Страна производитель
Китай
Внешний вид: отличное состояние Комплектность: коробка , триммер, насадки Причина уценки: повреждена упаковка
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Уцененный товар Триммер Panasonic ER-GY10CM520 отличное состояние - стоимость товара 2260 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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