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Уцененный товар Триммер Panasonic ER-GY10CM520 отличное состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 717453
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Уцененный товар Триммер Panasonic ER-GY10CM520 отличное состояние, 717453

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Уценка
Триммер Panasonic ER-GY10CM520 отличное состояние - фото 1
Уценка
Триммер Panasonic ER-GY10CM520 отличное состояние - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Назначение
для прически, для бороды и усов, для носа и ушей
Цвет
черный
Комплектация
подставка, щеточка для чистки, масло
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Ширина ножа
146 x41 x35 мм
Минимальная длина стрижки
3 мм
Максимальная длина стрижки
15
Время автономной работы
50 мин
  • Триммер Panasonic ER-GY10CM520 отличное состояние - фото 1
  • Триммер Panasonic ER-GY10CM520 отличное состояние - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-53%
2 260 руб.  4 814 руб. 
Начислим 37 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717453
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Триммер Panasonic ER-GY10CM520 отличное состояние
2 260 руб. -53%
4 814 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Триммер
Назначение
для прически, для бороды и усов, для носа и ушей
Цвет
черный
Комплектация
подставка, щеточка для чистки, масло
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Ширина ножа
146 x41 x35 мм
Минимальная длина стрижки
3 мм
Максимальная длина стрижки
15
Время автономной работы
50 мин
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х14х5
Вес, кг.
1

Описание товара Уцененный товар Триммер Panasonic ER-GY10CM520 отличное состояние

Внешний вид: отличное состояние Комплектность: коробка , триммер, насадки Причина уценки: повреждена упаковка

Отзывы о товаре Уцененный товар Триммер Panasonic ER-GY10CM520 отличное состояние




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Триммер
Назначение
для прически, для бороды и усов, для носа и ушей
Цвет
черный
Комплектация
подставка, щеточка для чистки, масло
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Ширина ножа
146 x41 x35 мм
Минимальная длина стрижки
3 мм
Максимальная длина стрижки
15
Время автономной работы
50 мин
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний вид: отличное состояние Комплектность: коробка , триммер, насадки Причина уценки: повреждена упаковка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Триммер Panasonic ER-GY10CM520 отличное состояние - стоимость товара 2260 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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