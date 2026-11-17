Вентилятор напольный Electrolux EFF-1004B
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентиляторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702987
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
55х44х44
Вес, кг.
5.5
Описание товара Вентилятор напольный Electrolux EFF-1004B
Вентилятор Electrolux (Электролюкс) EFF-1004B предлагает широкую функциональность, позволяя выбрать наиболее подходящий режим работы в зависимости от ваших потребностей. LED дисплей с подсветкой позволяет легко управлять всеми функциями устройства, даже в темноте. Стильная модель имеет горизонтальное вращение.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Вентилятор Electrolux (Электролюкс) EFF-1004B предлагает широкую функциональность, позволяя выбрать наиболее подходящий режим работы в зависимости от ваших потребностей. LED дисплей с подсветкой позволяет легко управлять всеми функциями устройства, даже в темноте. Стильная модель имеет горизонтальное вращение.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные
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