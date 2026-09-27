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Мультиварка-скороварка Energy EN-287, 5л., 1000 Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мультиварка-скороварка Energy EN-287, 5л., 1000 Вт

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Мультиварка-скороварка Energy EN-287, 5л., 1000 Вт - фото 1
Мультиварка-скороварка Energy EN-287, 5л., 1000 Вт - фото 2
Мультиварка-скороварка Energy EN-287, 5л., 1000 Вт - фото 3
Мультиварка-скороварка Energy EN-287, 5л., 1000 Вт - фото 4
Мультиварка-скороварка Energy EN-287, 5л., 1000 Вт - фото 5
Мультиварка-скороварка Energy EN-287, 5л., 1000 Вт - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультиварка
Мощность, Вт
1000
Материал чаши
алюминий
Объем чаши, л
5 л
Антипригарное покрытие чаши
антипригарное классическое
Цвет
черный, медь
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
кнопки
Количество автоматических программ
9
  • Мультиварка-скороварка Energy EN-287, 5л., 1000 Вт - фото 1
  • Мультиварка-скороварка Energy EN-287, 5л., 1000 Вт - фото 2
  • Мультиварка-скороварка Energy EN-287, 5л., 1000 Вт - фото 3
  • Мультиварка-скороварка Energy EN-287, 5л., 1000 Вт - фото 4
  • Мультиварка-скороварка Energy EN-287, 5л., 1000 Вт - фото 5
  • Мультиварка-скороварка Energy EN-287, 5л., 1000 Вт - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 380 руб. 
Начислим 399 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697164
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мультиварка-скороварка Energy EN-287, 5л., 1000 Вт
5 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Energy
Тип товара
Мультиварка
Мощность, Вт
1000
Материал чаши
алюминий
Объем чаши, л
5 л
Антипригарное покрытие чаши
антипригарное классическое
Цвет
черный, медь
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
кнопки
Количество автоматических программ
9
Программы приготовления
рис, суп, мясо, детское меню, рыба, каша, тушение, выпекание, разогрев
Функции и особенности
приготовление под давлением (скороварка), регулировка времени/температуры, защита от перегрева, отложенный старт
Комплектация
мультиварка-скороварка, мерный стакан, ложка, книга рецептов, сетевой шнур, документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х31х31
Вес, кг.
5.13

Описание товара Мультиварка-скороварка Energy EN-287, 5л., 1000 Вт

Универсальный прибор, объединяющий режимы классической мультиварки и быстрой скороварки под давлением. Мощный ТЭН на 1000 Вт ощутимо ускоряет термообработку продуктов. Металлический корпус долговечен, а 9 рабочих программ покрывают базовые потребности. Предусмотрены тонкие настройки времени и температуры.

Отзывы о товаре Мультиварка-скороварка Energy EN-287, 5л., 1000 Вт




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Energy
Тип товара
Мультиварка
Мощность, Вт
1000
Материал чаши
алюминий
Объем чаши, л
5 л
Антипригарное покрытие чаши
антипригарное классическое
Цвет
черный, медь
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
кнопки
Количество автоматических программ
9
Программы приготовления
рис, суп, мясо, детское меню, рыба, каша, тушение, выпекание, разогрев
Функции и особенности
приготовление под давлением (скороварка), регулировка времени/температуры, защита от перегрева, отложенный старт
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Комплектация
мультиварка-скороварка, мерный стакан, ложка, книга рецептов, сетевой шнур, документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальный прибор, объединяющий режимы классической мультиварки и быстрой скороварки под давлением. Мощный ТЭН на 1000 Вт ощутимо ускоряет термообработку продуктов. Металлический корпус долговечен, а 9 рабочих программ покрывают базовые потребности. Предусмотрены тонкие настройки времени и температуры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мультиварка-скороварка Energy EN-287, 5л., 1000 Вт - стоимость товара 5380 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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