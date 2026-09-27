Мультиварка Energy EN-258, 5л., 900Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультиварка
Мощность, Вт
900
Материал чаши
алюминий
Объем чаши, л
5 л
Антипригарное покрытие чаши
антипригарное классическое
Цвет
черный, бронза
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
сенсорное
Количество автоматических программ
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 860 руб.
В наличии
Код товара: 697163
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 860 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мультиварка
Мощность, Вт
900
Материал чаши
алюминий
Объем чаши, л
5 л
Антипригарное покрытие чаши
антипригарное классическое
Цвет
черный, бронза
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
сенсорное
Количество автоматических программ
6
Программы приготовления
приготовление на пару, выпечка, суп, рис, тушение, экспресс-готовка
Функции и особенности
таймер отложенного старта, поддержание тепла, автоотключение при перегреве, LED-дисплей
Комплектация
мультиварка, мерный стакан, ложка, контейнер-пароварка, сетевой шнур, документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х32х28
Вес, кг.
3.59
Описание товара Мультиварка Energy EN-258, 5л., 900Вт
Стильная мультиварка для быстрой готовки. Корпус выполнен из комбинации нержавеющей стали и пластика. Чаша объемом 5 литров снабжена базовым антипригарным слоем. Прибор предлагает 6 незаменимых автоматических режимов (включая выпечку и пар), информативный LED-дисплей и таймер отсрочки. Оптимальна для повседневного домашнего рациона.
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Бренд
Тип товара
Мультиварка
Мощность, Вт
900
Материал чаши
алюминий
Объем чаши, л
5 л
Антипригарное покрытие чаши
антипригарное классическое
Цвет
черный, бронза
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
сенсорное
Количество автоматических программ
6
Программы приготовления
приготовление на пару, выпечка, суп, рис, тушение, экспресс-готовка
Функции и особенности
таймер отложенного старта, поддержание тепла, автоотключение при перегреве, LED-дисплей
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Комплектация
мультиварка, мерный стакан, ложка, контейнер-пароварка, сетевой шнур, документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Стильная мультиварка для быстрой готовки. Корпус выполнен из комбинации нержавеющей стали и пластика. Чаша объемом 5 литров снабжена базовым антипригарным слоем. Прибор предлагает 6 незаменимых автоматических режимов (включая выпечку и пар), информативный LED-дисплей и таймер отсрочки. Оптимальна для повседневного домашнего рациона.
Мультиварка Energy EN-258, 5л., 900Вт – стоимость товара 3860 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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