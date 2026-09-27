Мультиварка Leonord LE-1761E
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Мультиварка
Мощность, Вт
860
Материал чаши
алюминий
Объем чаши, л
4.5 л
Антипригарное покрытие чаши
антипригарное Touch Pro 5
Цвет
серебристый, черный
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
сенсорное
Количество автоматических программ
12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 750 руб.
В наличии
Код товара: 692982
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 750 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мультиварка
Мощность, Вт
860
Материал чаши
алюминий
Объем чаши, л
4.5 л
Антипригарное покрытие чаши
антипригарное Touch Pro 5
Цвет
серебристый, черный
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
сенсорное
Функция мультиповар
да
Количество автоматических программ
12
Программы приготовления
выпечка, жарка, йогурт, каша, крупы, суп, тушение, пар и другие
Функции и особенности
двойной термодатчик Precision Heat, защита Smart Protection, съемная внутренняя крышка, многофункциональный цветной LED-дисплей
Комплектация
мультиварка, контейнер-пароварка, мерный стакан, лопатка, ложка, сетевой шнур (120 см), документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х31х30
Вес, кг.
5.4
Описание товара Мультиварка Leonord LE-1761E
Современная мультиварка, идентичная по ключевой начинке модели 1760E, но дополненная обновленным цветным многофункциональным LED-интерфейсом. Модель предлагает идеальную терморегуляцию блюд за счет двух активных датчиков. Прочная 4.5-литровая чаша Touch Pro 5 гарантирует легкую очистку и исключает подгорание еды.
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Бренд
Тип товара
Мультиварка
Мощность, Вт
860
Материал чаши
алюминий
Объем чаши, л
4.5 л
Антипригарное покрытие чаши
антипригарное Touch Pro 5
Цвет
серебристый, черный
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
сенсорное
Функция мультиповар
да
Количество автоматических программ
12
Программы приготовления
выпечка, жарка, йогурт, каша, крупы, суп, тушение, пар и другие
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Функции и особенности
двойной термодатчик Precision Heat, защита Smart Protection, съемная внутренняя крышка, многофункциональный цветной LED-дисплей
Комплектация
мультиварка, контейнер-пароварка, мерный стакан, лопатка, ложка, сетевой шнур (120 см), документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Современная мультиварка, идентичная по ключевой начинке модели 1760E, но дополненная обновленным цветным многофункциональным LED-интерфейсом. Модель предлагает идеальную терморегуляцию блюд за счет двух активных датчиков. Прочная 4.5-литровая чаша Touch Pro 5 гарантирует легкую очистку и исключает подгорание еды.
Мультиварка Leonord LE-1761E - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6750 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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