Мультиварка Leonord LE-1760E
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультиварка
Мощность, Вт
860
Материал чаши
алюминий
Объем чаши, л
4.5 л
Антипригарное покрытие чаши
антипригарное Touch Pro 5
Цвет
серебристый, черный
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
сенсорное
Количество автоматических программ
12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 750 руб.
В наличии
Код товара: 692981
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 750 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мультиварка
Мощность, Вт
860
Материал чаши
алюминий
Объем чаши, л
4.5 л
Антипригарное покрытие чаши
антипригарное Touch Pro 5
Цвет
серебристый, черный
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
сенсорное
Функция мультиповар
да
Количество автоматических программ
12
Программы приготовления
выпечка, жарка, йогурт, каша, крупы, суп, тушение, пар и другие
Функции и особенности
двойной термодатчик Precision Heat (сверху и снизу), система безопасности Smart Protection, съемная внутренняя крышка, отсрочка до 24 ч
Комплектация
мультиварка, контейнер-пароварка, мерный стакан, лопатка, ложка, сетевой шнур (120 см), документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х32х31
Вес, кг.
5.8
Описание товара Мультиварка Leonord LE-1760E
Продвинутая мультиварка в термоизолированном пластиковом корпусе. Главная особенность – фирменная чаша с пятислойным износостойким покрытием Touch Pro 5 и система контроля температуры Precision Heat с верхним и нижним датчиками. Оснащена сенсорной панелью управления, ярким LED-экраном и 12 автоматическими режимами.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Мультиварка
Мощность, Вт
860
Материал чаши
алюминий
Объем чаши, л
4.5 л
Антипригарное покрытие чаши
антипригарное Touch Pro 5
Цвет
серебристый, черный
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
сенсорное
Функция мультиповар
да
Количество автоматических программ
12
Программы приготовления
выпечка, жарка, йогурт, каша, крупы, суп, тушение, пар и другие
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Функции и особенности
двойной термодатчик Precision Heat (сверху и снизу), система безопасности Smart Protection, съемная внутренняя крышка, отсрочка до 24 ч
Комплектация
мультиварка, контейнер-пароварка, мерный стакан, лопатка, ложка, сетевой шнур (120 см), документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Продвинутая мультиварка в термоизолированном пластиковом корпусе. Главная особенность – фирменная чаша с пятислойным износостойким покрытием Touch Pro 5 и система контроля температуры Precision Heat с верхним и нижним датчиками. Оснащена сенсорной панелью управления, ярким LED-экраном и 12 автоматическими режимами.
Мультиварка Leonord LE-1760E - по цене 6750 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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