Измельчитель пищевых отходов Leonord LE-FWD-650
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Характеристики
Тип товара
Измельчитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 430 руб.
В наличии
Код товара: 692960
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
15 430 руб.
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Характеристики
Бренд
Leonord
Тип товара
Измельчитель
Мощность, Вт
650
Страна производства
Китай
Цвет
хром, черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х32х23
Вес, кг.
7.8
Описание товара Измельчитель пищевых отходов Leonord LE-FWD-650
Измельчитель отходов - это устройство, предназначенное для установки под мойку и измельчения практически всех видов пищевых отходов.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Leonord
Тип товара
Измельчитель
Мощность, Вт
650
Страна производства
Китай
Цвет
хром, черный
Страна производитель
Китай
Измельчитель отходов - это устройство, предназначенное для установки под мойку и измельчения практически всех видов пищевых отходов.
Измельчитель пищевых отходов Leonord LE-FWD-650 - по цене 15430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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