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Столешница Cactus CS-TD3-CARB 120x60x1.8см карбон купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Столешница Cactus CS-TD3-CARB 120x60x1.8см карбон

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Столешница Cactus CS-TD3-CARB 120x60x1.8см карбон - фото 1
Столешница Cactus CS-TD3-CARB 120x60x1.8см карбон - фото 2
Столешница Cactus CS-TD3-CARB 120x60x1.8см карбон - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столешница
Стиль
скандинавский
Тип стола
прямой
Цвет
серый
Особенности
складной
Материал столешницы
МДФ
Материал основания
лдсп
  • Столешница Cactus CS-TD3-CARB 120x60x1.8см карбон - фото 1
  • Столешница Cactus CS-TD3-CARB 120x60x1.8см карбон - фото 2
  • Столешница Cactus CS-TD3-CARB 120x60x1.8см карбон - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-2%
3 700 руб.  3 780 руб. 
Начислим 64 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 689066
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Столешница Cactus CS-TD3-CARB 120x60x1.8см карбон
3 700 руб. -2%
3 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Столешница
Стиль
скандинавский
Тип стола
прямой
Цвет
серый
Особенности
складной
Форма стола
прямоугольная
Материал столешницы
МДФ
Материал основания
лдсп
Глубина столешницы
60 см
Ширина столешницы
120 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х52х11
Вес, кг.
10.9

Описание товара Столешница Cactus CS-TD3-CARB 120x60x1.8см карбон

Игровая столешница CACTUS CS-TD3-CARB (120х60х1.8 см) — идеальная основа для создания современного, функционального и эргономичного рабочего места [1]. Благодаря стильной текстуре под углеволокно и продуманной конструкции, она отлично подходит как для продвинутых геймерских сетапов, так и для строгих офисных интерьеров [1].



Теги товара: прямые

Отзывы о товаре Столешница Cactus CS-TD3-CARB 120x60x1.8см карбон




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Столешница
Стиль
скандинавский
Тип стола
прямой
Цвет
серый
Особенности
складной
Форма стола
прямоугольная
Материал столешницы
МДФ
Материал основания
лдсп
Глубина столешницы
60 см
Ширина столешницы
120 см
Страна производитель
Китай
Описание
Игровая столешница CACTUS CS-TD3-CARB (120х60х1.8 см) — идеальная основа для создания современного, функционального и эргономичного рабочего места [1]. Благодаря стильной текстуре под углеволокно и продуманной конструкции, она отлично подходит как для продвинутых геймерских сетапов, так и для строгих офисных интерьеров [1].


Теги товара: прямые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Столешница Cactus CS-TD3-CARB 120x60x1.8см карбон – стоимость товара 3700 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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