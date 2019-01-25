Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-915
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Характеристики
Тип товара
Отпариватели
Съемный резервуар для воды
да
Телескопическая стойка
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 700 руб.
В наличии
Код товара: 65078
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
8 700 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Отпариватели
Серия
Kitfort КТ-915
Страна производства
Китай
Съемный резервуар для воды
да
Телескопическая стойка
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х41х33
Вес, кг.
6.2
Описание товара Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-915
Напольный отпариватель, мощность 2000 Вт, максимальное естьвление пара 1.5 бар, время нагрева 1 мин, максимальная поестьча пара 35 г/мин, пластиковый корпус, температура пара 130 °C, объем бака 1.6 л, горизонтальное отпаривание, регулировка поестьчи пара, телескопическая стойка
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Бренд
Тип товара
Отпариватели
Серия
Kitfort КТ-915
Страна производства
Китай
Съемный резервуар для воды
да
Телескопическая стойка
да
Страна производитель
Китай
Напольный отпариватель, мощность 2000 Вт, максимальное естьвление пара 1.5 бар, время нагрева 1 мин, максимальная поестьча пара 35 г/мин, пластиковый корпус, температура пара 130 °C, объем бака 1.6 л, горизонтальное отпаривание, регулировка поестьчи пара, телескопическая стойка
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Достоинства:
Шланг защищён от перегиба, маталспиралью, утюжок удобный, мощность нормальная.
Недостатки:
1.В инструкции не хватает рисунков по эксплуатации). Например мне женщине без мужчины, не особо разбирающейся в технике).
2. С колесиками с фиксатором, было бы лучше.
Комментарий:
Вчера купила, начала пользоваться, пока не совсем разобралась, хотелось бы чтоб в инструкции подробнее было бы иллюстрировано как собирать, устанавливать, это было бы намного удобнее. Отпаривала рубашку хб 100 не разгладилась до конца, эффект не доглаженный какой-то, хотя режим хлопок установила. остальное отпаривала вроде нормально. но надо привыкнуть: навесу не удобно, отпаривается не сразу.
Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-915 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 8700 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-915
Достоинства:
Шланг защищён от перегиба, маталспиралью, утюжок удобный, мощность нормальная.
Недостатки:
1.В инструкции не хватает рисунков по эксплуатации). Например мне женщине без мужчины, не особо разбирающейся в технике).
2. С колесиками с фиксатором, было бы лучше.
Комментарий:
Вчера купила, начала пользоваться, пока не совсем разобралась, хотелось бы чтоб в инструкции подробнее было бы иллюстрировано как собирать, устанавливать, это было бы намного удобнее. Отпаривала рубашку хб 100 не разгладилась до конца, эффект не доглаженный какой-то, хотя режим хлопок установила. остальное отпаривала вроде нормально. но надо привыкнуть: навесу не удобно, отпаривается не сразу.