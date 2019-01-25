Top.Mail.Ru
Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-915 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-915

1 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-915 - фото 1
Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-915 - фото 2
Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-915 - фото 3
Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-915 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватели
Съемный резервуар для воды
да
Телескопическая стойка
да
  • Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-915 - фото 1
  • Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-915 - фото 2
  • Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-915 - фото 3
  • Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-915 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 700 руб. 
Начислим 140 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 65078
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-915
8 700 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Отпариватели
Серия
Kitfort КТ-915
Страна производства
Китай
Съемный резервуар для воды
да
Телескопическая стойка
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х41х33
Вес, кг.
6.2

Описание товара Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-915

Напольный отпариватель, мощность 2000 Вт, максимальное естьвление пара 1.5 бар, время нагрева 1 мин, максимальная поестьча пара 35 г/мин, пластиковый корпус, температура пара 130 °C, объем бака 1.6 л, горизонтальное отпаривание, регулировка поестьчи пара, телескопическая стойка

Отзывы о товаре Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-915

25.01.2019
Виктория

Достоинства:
Шланг защищён от перегиба, маталспиралью, утюжок удобный, мощность нормальная.

Недостатки:
1.В инструкции не хватает рисунков по эксплуатации). Например мне женщине без мужчины, не особо разбирающейся в технике).
2. С колесиками с фиксатором, было бы лучше.

Комментарий:
Вчера купила, начала пользоваться, пока не совсем разобралась, хотелось бы чтоб в инструкции подробнее было бы иллюстрировано как собирать, устанавливать, это было бы намного удобнее. Отпаривала рубашку хб 100 не разгладилась до конца, эффект не доглаженный какой-то, хотя режим хлопок установила. остальное отпаривала вроде нормально. но надо привыкнуть: навесу не удобно, отпаривается не сразу.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Отпариватели
Серия
Kitfort КТ-915
Страна производства
Китай
Съемный резервуар для воды
да
Телескопическая стойка
да
Страна производитель
Китай
Описание
Напольный отпариватель, мощность 2000 Вт, максимальное естьвление пара 1.5 бар, время нагрева 1 мин, максимальная поестьча пара 35 г/мин, пластиковый корпус, температура пара 130 °C, объем бака 1.6 л, горизонтальное отпаривание, регулировка поестьчи пара, телескопическая стойка
Самовывоз
Доставка
Отзывы
25.01.2019
Виктория

Достоинства:
Шланг защищён от перегиба, маталспиралью, утюжок удобный, мощность нормальная.

Недостатки:
1.В инструкции не хватает рисунков по эксплуатации). Например мне женщине без мужчины, не особо разбирающейся в технике).
2. С колесиками с фиксатором, было бы лучше.

Комментарий:
Вчера купила, начала пользоваться, пока не совсем разобралась, хотелось бы чтоб в инструкции подробнее было бы иллюстрировано как собирать, устанавливать, это было бы намного удобнее. Отпаривала рубашку хб 100 не разгладилась до конца, эффект не доглаженный какой-то, хотя режим хлопок установила. остальное отпаривала вроде нормально. но надо привыкнуть: навесу не удобно, отпаривается не сразу.


Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-915 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 8700 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...