Top.Mail.Ru
Уцененный товар Дарсонваль Gezatone Biolift4 203 green хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 641780
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Уцененный товар Дарсонваль Gezatone Biolift4 203 green хорошее состояние, 641780

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Уценка
Дарсонваль Gezatone Biolift4 203 green хорошее состояние - фото 1
Уценка
Дарсонваль Gezatone Biolift4 203 green хорошее состояние - фото 2
Уценка
Дарсонваль Gezatone Biolift4 203 green хорошее состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дарсонваль
Причина уценки
после ремонта (замена платы ЦБ) Внешний вид: хорошее состояние Спецификация: Тип:&nbsp;дарсонваль Тип насадки:&nbsp;гребень Область применения:&nbsp;для кожи головы Эффект:&nbsp;стимуляция роста волос Комплектация:&nbsp;Дарсонваль, 5 насадок&nbsp; Количество насадок, шт:&nbsp;5 Количество насадок, в штуках:&nbsp;5 Регулировка напряжения:&nbsp;Нет Цвет корпуса:&nbsp;зеленый Источник питания:&nbsp;сеть Страна-производитель:&nbsp;Россия Комплектация: коробка, прибор, насадки 5шт, доки;
  • Дарсонваль Gezatone Biolift4 203 green хорошее состояние - фото 1
  • Дарсонваль Gezatone Biolift4 203 green хорошее состояние - фото 2
  • Дарсонваль Gezatone Biolift4 203 green хорошее состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
3 063 руб.  4 376 руб. 

Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:

2 954 руб. 

E-mail


Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

или получить скидку просто так
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 641780
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Дарсонваль Gezatone Biolift4 203 green хорошее состояние
3 063 руб. -30%
4 376 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gezatone
Тип товара
Дарсонваль
Причина уценки
после ремонта (замена платы ЦБ) Внешний вид: хорошее состояние Спецификация: Тип:&nbsp;дарсонваль Тип насадки:&nbsp;гребень Область применения:&nbsp;для кожи головы Эффект:&nbsp;стимуляция роста волос Комплектация:&nbsp;Дарсонваль, 5 насадок&nbsp; Количество насадок, шт:&nbsp;5 Количество насадок, в штуках:&nbsp;5 Регулировка напряжения:&nbsp;Нет Цвет корпуса:&nbsp;зеленый Источник питания:&nbsp;сеть Страна-производитель:&nbsp;Россия Комплектация: коробка, прибор, насадки 5шт, доки;
Размеры в упаковке, см
33х24х6
Вес, кг.
1.22

Описание товара Уцененный товар Дарсонваль Gezatone Biolift4 203 green хорошее состояние

Дарсонваль Gezatone Biolift4 203 green
Причина уценки: после ремонта (замена платы ЦБ)
Внешний вид: хорошее состояние
Спецификация:

  • Тип: дарсонваль
  • Тип насадки: гребень
  • Область применения: для кожи головы
  • Эффект: стимуляция роста волос
  • Комплектация: Дарсонваль, 5 насадок 
  • Количество насадок, шт: 5
  • Количество насадок, в штуках: 5
  • Регулировка напряжения: Нет
  • Цвет корпуса: зеленый
  • Источник питания: сеть
  • Страна-производитель: Россия
Комплектация: коробка, прибор, насадки 5шт, доки;

Отзывы о товаре Уцененный товар Дарсонваль Gezatone Biolift4 203 green хорошее состояние




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Gezatone
Тип товара
Дарсонваль
Причина уценки
после ремонта (замена платы ЦБ) Внешний вид: хорошее состояние Спецификация: Тип:&nbsp;дарсонваль Тип насадки:&nbsp;гребень Область применения:&nbsp;для кожи головы Эффект:&nbsp;стимуляция роста волос Комплектация:&nbsp;Дарсонваль, 5 насадок&nbsp; Количество насадок, шт:&nbsp;5 Количество насадок, в штуках:&nbsp;5 Регулировка напряжения:&nbsp;Нет Цвет корпуса:&nbsp;зеленый Источник питания:&nbsp;сеть Страна-производитель:&nbsp;Россия Комплектация: коробка, прибор, насадки 5шт, доки;
Описание
Дарсонваль Gezatone Biolift4 203 green
Причина уценки: после ремонта (замена платы ЦБ)
Внешний вид: хорошее состояние
Спецификация:
  • Тип: дарсонваль
  • Тип насадки: гребень
  • Область применения: для кожи головы
  • Эффект: стимуляция роста волос
  • Комплектация: Дарсонваль, 5 насадок 
  • Количество насадок, шт: 5
  • Количество насадок, в штуках: 5
  • Регулировка напряжения: Нет
  • Цвет корпуса: зеленый
  • Источник питания: сеть
  • Страна-производитель: Россия
Комплектация: коробка, прибор, насадки 5шт, доки;
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Дарсонваль Gezatone Biolift4 203 green хорошее состояние – стоимость товара 3063 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...