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Пушка тепловая BALLU BHP-M2-30 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пушка тепловая BALLU BHP-M2-30

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Пушка тепловая BALLU BHP-M2-30 - фото 1
Пушка тепловая BALLU BHP-M2-30 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловая пушка
Мощность, кВт
30
Производительность, м?/ч
2400
  • Пушка тепловая BALLU BHP-M2-30 - фото 1
  • Пушка тепловая BALLU BHP-M2-30 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 990 руб. 
Начислим 1178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 638351
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Пушка тепловая BALLU BHP-M2-30
40 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Тепловая пушка
Мощность, кВт
30
Производительность, м?/ч
2400
Регулировка мощности
есть
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Вентиляция без нагрева
Да
Степень защиты
IP24
Напряжение сети
380/400 В
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
400
Ширина, см
41
Высота, см
62
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х47х43
Вес, кг.
21

Описание товара Пушка тепловая BALLU BHP-M2-30

Тепловая пушка Ballu BHP-M2-30 НС-1282611 применяется для обогрева строящихся объектов, цехов, ангаров, складов, подсобных помещений и гаражей. Мощности прибора хватает для того, чтобы создать комфортную температуру в помещении площадью до 300 м2. Пушка оснащена функцией защиты от перегрева.



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Отзывы о товаре Пушка тепловая BALLU BHP-M2-30




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Тепловая пушка
Мощность, кВт
30
Производительность, м?/ч
2400
Регулировка мощности
есть
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Вентиляция без нагрева
Да
Степень защиты
IP24
Напряжение сети
380/400 В
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
400
Ширина, см
41
Развернуть
Высота, см
62
Страна производитель
Китай
Описание
Тепловая пушка Ballu BHP-M2-30 НС-1282611 применяется для обогрева строящихся объектов, цехов, ангаров, складов, подсобных помещений и гаражей. Мощности прибора хватает для того, чтобы создать комфортную температуру в помещении площадью до 300 м2. Пушка оснащена функцией защиты от перегрева.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пушка тепловая BALLU BHP-M2-30 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 40990 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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