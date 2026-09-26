Пушка тепловая BALLU BHP-M2-30
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Характеристики
Тип товара
Тепловая пушка
Мощность, кВт
30
Производительность, м?/ч
2400
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 990 руб.
В наличии
Код товара: 638351
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
40 990 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тепловая пушка
Мощность, кВт
30
Производительность, м?/ч
2400
Регулировка мощности
есть
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Вентиляция без нагрева
Да
Степень защиты
IP24
Напряжение сети
380/400 В
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
400
Ширина, см
41
Высота, см
62
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х47х43
Вес, кг.
21
Описание товара Пушка тепловая BALLU BHP-M2-30
Тепловая пушка Ballu BHP-M2-30 НС-1282611 применяется для обогрева строящихся объектов, цехов, ангаров, складов, подсобных помещений и гаражей. Мощности прибора хватает для того, чтобы создать комфортную температуру в помещении площадью до 300 м2. Пушка оснащена функцией защиты от перегрева.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Тепловая пушка
Мощность, кВт
30
Производительность, м?/ч
2400
Регулировка мощности
есть
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Вентиляция без нагрева
Да
Степень защиты
IP24
Напряжение сети
380/400 В
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
400
Ширина, см
41
Развернуть
Высота, см
62
Страна производитель
Китай
Тепловая пушка Ballu BHP-M2-30 НС-1282611 применяется для обогрева строящихся объектов, цехов, ангаров, складов, подсобных помещений и гаражей. Мощности прибора хватает для того, чтобы создать комфортную температуру в помещении площадью до 300 м2. Пушка оснащена функцией защиты от перегрева.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Пушка тепловая BALLU BHP-M2-30 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 40990 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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