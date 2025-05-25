Зарядное устройство Armytek Handy C2 VE 2 канальное
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 613191
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Зарядное устройство
Емкость аккумуляторной батареи, мАч
2000
Кол-во слотов для зарядки
2
Особенности
быстрая зарядка, защита от переполюсовки
Световая индикация
Да
Форм-фактор
18650, 18700, 20700
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х3
Вес, г.
100
Описание товара Зарядное устройство Armytek Handy C2 VE 2 канальное
Компактный размер делает мощное зарядное устройство handy c2 vape edition подходящим для постоянного ношения с собой, а функция повербанк позволяет заряжать любые гаджеты на ходу. Особый дизайн предотвращает выпадение аккумуляторов, что особенно удобно во время использования в качестве повербанка.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Зарядное устройство
Емкость аккумуляторной батареи, мАч
2000
Кол-во слотов для зарядки
2
Особенности
быстрая зарядка, защита от переполюсовки
Световая индикация
Да
Форм-фактор
18650, 18700, 20700
Страна производитель
Китай
Компактный размер делает мощное зарядное устройство handy c2 vape edition подходящим для постоянного ношения с собой, а функция повербанк позволяет заряжать любые гаджеты на ходу. Особый дизайн предотвращает выпадение аккумуляторов, что особенно удобно во время использования в качестве повербанка.
Смотрите также: Аккумуляторные батарейки, Батарейки, Зарядные устройства
Смотрите также: Аккумуляторные батарейки, Батарейки, Зарядные устройства
Достоинства:
Комментарий:
Так себе, зарядка 3500mAh шла 4ч от блока питания 3А не айс в полевых условиях от повербанка с выхода 2,1А также 4 ч.
Достоинства:
Комментарий:
крутяк
Достоинства:
Комментарий:
Провод лучше бы на type-c конечно сделали для взаимозаменяемости)) а то микро usb почти уже нигде не используется
Достоинства:
Комментарий:
все хорошо. заряжает.
Достоинства:
Комментарий:
Зарядное устройство пришло без брака, работает хорошо, вопросов нет , спасибо !
Достоинства:
Комментарий:
отлично мне нраветца
Достоинства:
Комментарий:
Пришло все аккуратно упаковано . Соответствует всем заявленным показателям
Достоинства:
Комментарий:
Отличная вещь, качество лучше знаменитого Феникса.
Достоинства:
Комментарий:
Не знаю так должно быть или нет, но мне не нравится такая зажимная конструкция могли бы поставить туда пружину .
Достоинства:
Комментарий:
достойная зарядка
Достоинства:
Комментарий:
Оригинальная зарядка на все случаи жизни. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо бы, чтоб был не только провод usb, но и сама зарядка.
Зарядное устройство Armytek Handy C2 VE 2 канальное - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Зарядное устройство Armytek Handy C2 VE 2 канальное
Достоинства:
Комментарий:
Так себе, зарядка 3500mAh шла 4ч от блока питания 3А не айс в полевых условиях от повербанка с выхода 2,1А также 4 ч.
Достоинства:
Комментарий:
крутяк
Достоинства:
Комментарий:
Провод лучше бы на type-c конечно сделали для взаимозаменяемости)) а то микро usb почти уже нигде не используется
Достоинства:
Комментарий:
все хорошо. заряжает.
Достоинства:
Комментарий:
Зарядное устройство пришло без брака, работает хорошо, вопросов нет , спасибо !
Достоинства:
Комментарий:
отлично мне нраветца
Достоинства:
Комментарий:
Пришло все аккуратно упаковано . Соответствует всем заявленным показателям
Достоинства:
Комментарий:
Отличная вещь, качество лучше знаменитого Феникса.
Достоинства:
Комментарий:
Не знаю так должно быть или нет, но мне не нравится такая зажимная конструкция могли бы поставить туда пружину .
Достоинства:
Комментарий:
достойная зарядка
Достоинства:
Комментарий:
Оригинальная зарядка на все случаи жизни. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо бы, чтоб был не только провод usb, но и сама зарядка.