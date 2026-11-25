Щетка для лица Kitfort КТ-3122
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Массажеры для лица
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 576788
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Массажеры для лица
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х5
Вес, г.
500
Описание товара Щетка для лица Kitfort КТ-3122
Щётка для лица КТ-3122 глубоко очищает кожу лица, стимулирую кровообращение и улучшая цвет лица. Щётка для лица КТ-3122 аккуратно и тщательно очищает кожу от загрязнений, не растягивая её, и мягко удаляет омертвевшие клетки верхних слоёв кожи. Внимание! Имеются противопоказания. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Смотрите также: Массажеры для лица, Массажеры для тела
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Щётка для лица КТ-3122 глубоко очищает кожу лица, стимулирую кровообращение и улучшая цвет лица. Щётка для лица КТ-3122 аккуратно и тщательно очищает кожу от загрязнений, не растягивая её, и мягко удаляет омертвевшие клетки верхних слоёв кожи. Внимание! Имеются противопоказания. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Смотрите также: Массажеры для лица, Массажеры для тела
Смотрите также: Массажеры для лица, Массажеры для тела
Щетка для лица Kitfort КТ-3122 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Щетка для лица Kitfort КТ-3122