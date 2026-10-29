Системный блок IRU Game 520B5 MT (1639151)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Системный блок
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
194 170 руб.
В наличии
Код товара: 575312
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
194 170 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
80х50х20
Вес, кг.
9.2
Описание товара Системный блок IRU Game 520B5 MT (1639151)
Стильный и надежный ПК разработан для современных офисов. Это мощный компьютер с эффективными функциями обеспечения безопасности, который можно мас шт.абировать по мере развития вашего бизнеса.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Стильный и надежный ПК разработан для современных офисов. Это мощный компьютер с эффективными функциями обеспечения безопасности, который можно мас шт.абировать по мере развития вашего бизнеса.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг
Системный блок IRU Game 520B5 MT (1639151) - этот товар вы можете купить по цене 194170 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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