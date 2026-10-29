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Системный блок IRU Game 520B5 MT (1639151) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Системный блок IRU Game 520B5 MT (1639151)

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Системный блок IRU Game 520B5 MT (1639151) - фото 1
Системный блок IRU Game 520B5 MT (1639151) - фото 2
Системный блок IRU Game 520B5 MT (1639151) - фото 3
Системный блок IRU Game 520B5 MT (1639151) - фото 4
Системный блок IRU Game 520B5 MT (1639151) - фото 5
Системный блок IRU Game 520B5 MT (1639151) - фото 6
Системный блок IRU Game 520B5 MT (1639151) - фото 7
Системный блок IRU Game 520B5 MT (1639151) - фото 8
Системный блок IRU Game 520B5 MT (1639151) - фото 9
Системный блок IRU Game 520B5 MT (1639151) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Системный блок
  • Системный блок IRU Game 520B5 MT (1639151) - фото 1
  • Системный блок IRU Game 520B5 MT (1639151) - фото 2
  • Системный блок IRU Game 520B5 MT (1639151) - фото 3
  • Системный блок IRU Game 520B5 MT (1639151) - фото 4
  • Системный блок IRU Game 520B5 MT (1639151) - фото 5
  • Системный блок IRU Game 520B5 MT (1639151) - фото 6
  • Системный блок IRU Game 520B5 MT (1639151) - фото 7
  • Системный блок IRU Game 520B5 MT (1639151) - фото 8
  • Системный блок IRU Game 520B5 MT (1639151) - фото 9
  • Системный блок IRU Game 520B5 MT (1639151) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
194 170 руб. 
Начислим 3107 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 575312
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Системный блок IRU Game 520B5 MT (1639151)
194 170 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
iRU
Тип товара
Системный блок
Размеры в упаковке, см
80х50х20
Вес, кг.
9.2

Описание товара Системный блок IRU Game 520B5 MT (1639151)

Стильный и надежный ПК разработан для современных офисов. Это мощный компьютер с эффективными функциями обеспечения безопасности, который можно мас шт.абировать по мере развития вашего бизнеса.

Отзывы о товаре Системный блок IRU Game 520B5 MT (1639151)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
iRU
Тип товара
Системный блок
Описание
Стильный и надежный ПК разработан для современных офисов. Это мощный компьютер с эффективными функциями обеспечения безопасности, который можно мас шт.абировать по мере развития вашего бизнеса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Системный блок IRU Game 520B5 MT (1639151) - этот товар вы можете купить по цене 194170 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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