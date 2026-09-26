Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дровокол
Мощность электрического двигателя, Вт
2700
Усилие, т
6
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
37 660 руб.
60 250
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 55594
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Дровокол электрический Champion LSV6000
Дровокол CHAMPION LSV6000 широко применяется в загородном доме, в деревне или на даче. Установка обеспечивает быстрый раскол полена диаметром от 13 до 30 см и длиной до 107 см. Модель отличается простотой в эксплуатации и не требует сложного технического обслуживания.
Удобство перемещения
В конструкции дровокола CHAMPION LSV6000 предусматриваются колеса для быстрого и удобного перемещения по рабочей площадке.
Преимущества
Значительное усилие раскола;
Устойчивая конструкция;
Качественное исполнение;
Продолжительность нагрузки - 40%;
Электрический асинхронный двигатель;
Высота станины - 530 мм;
Объем масла в гидросистеме - 4л;
Долгий срок службы.
Комплектация *
Дровокол;
Упаковка.
Дровокол CHAMPION LSV6000 широко применяется в загородном доме, в деревне или на даче. Установка обеспечивает быстрый раскол полена диаметром от 13 до 30 см и длиной до 107 см. Модель отличается простотой в эксплуатации и не требует сложного технического обслуживания.
Удобство перемещения
В конструкции дровокола CHAMPION LSV6000 предусматриваются колеса для быстрого и удобного перемещения по рабочей площадке.
Преимущества
Значительное усилие раскола;
Устойчивая конструкция;
Качественное исполнение;
Продолжительность нагрузки - 40%;
Электрический асинхронный двигатель;
Высота станины - 530 мм;
Объем масла в гидросистеме - 4л;
Долгий срок службы.
Комплектация *
Дровокол;
Упаковка.
Дровокол электрический Champion LSV6000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Дровокол электрический Champion LSV6000