Top.Mail.Ru
Дровокол электрический Champion LSV6000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Дровокол электрический Champion LSV6000

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Дровокол электрический Champion LSV6000 - фото 1
Дровокол электрический Champion LSV6000 - фото 2
Дровокол электрический Champion LSV6000 - фото 3
Дровокол электрический Champion LSV6000 - фото 4
Дровокол электрический Champion LSV6000 - фото 5
Дровокол электрический Champion LSV6000 - фото 6
Дровокол электрический Champion LSV6000 - фото 7
Дровокол электрический Champion LSV6000 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дровокол
Мощность электрического двигателя, Вт
2700
Усилие, т
6
  • Дровокол электрический Champion LSV6000 - фото 1
  • Дровокол электрический Champion LSV6000 - фото 2
  • Дровокол электрический Champion LSV6000 - фото 3
  • Дровокол электрический Champion LSV6000 - фото 4
  • Дровокол электрический Champion LSV6000 - фото 5
  • Дровокол электрический Champion LSV6000 - фото 6
  • Дровокол электрический Champion LSV6000 - фото 7
  • Дровокол электрический Champion LSV6000 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
37 660 руб.  60 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 55594
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CHAMPION
Тип товара
Дровокол
Мощность электрического двигателя, Вт
2700
Усилие, т
6
Максимальная длина полена
1070
Максимальный диаметр полена
300
Высота, см
149
Ширина, см
119
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
97

Описание товара Дровокол электрический Champion LSV6000

Дровокол CHAMPION LSV6000 широко применяется в загородном доме, в деревне или на даче. Установка обеспечивает быстрый раскол полена диаметром от 13 до 30 см и длиной до 107 см. Модель отличается простотой в эксплуатации и не требует сложного технического обслуживания. Удобство перемещения В конструкции дровокола CHAMPION LSV6000 предусматриваются колеса для быстрого и удобного перемещения по рабочей площадке. Преимущества Значительное усилие раскола; Устойчивая конструкция; Качественное исполнение; Продолжительность нагрузки - 40%; Электрический асинхронный двигатель; Высота станины - 530 мм; Объем масла в гидросистеме - 4л; Долгий срок службы. Комплектация * Дровокол; Упаковка.

Отзывы о товаре Дровокол электрический Champion LSV6000




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
CHAMPION
Тип товара
Дровокол
Мощность электрического двигателя, Вт
2700
Усилие, т
6
Максимальная длина полена
1070
Максимальный диаметр полена
300
Высота, см
149
Ширина, см
119
Страна производитель
Китай
Описание
Дровокол CHAMPION LSV6000 широко применяется в загородном доме, в деревне или на даче. Установка обеспечивает быстрый раскол полена диаметром от 13 до 30 см и длиной до 107 см. Модель отличается простотой в эксплуатации и не требует сложного технического обслуживания. Удобство перемещения В конструкции дровокола CHAMPION LSV6000 предусматриваются колеса для быстрого и удобного перемещения по рабочей площадке. Преимущества Значительное усилие раскола; Устойчивая конструкция; Качественное исполнение; Продолжительность нагрузки - 40%; Электрический асинхронный двигатель; Высота станины - 530 мм; Объем масла в гидросистеме - 4л; Долгий срок службы. Комплектация * Дровокол; Упаковка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дровокол электрический Champion LSV6000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...