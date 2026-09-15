Тепловентилятор Engy N12 настенный, 2000Вт, ПДУ, LCD экран
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Характеристики
Тип товара
Тепловентиляторы
Тип установки
настенный
Тип нагревательного элемента
керамический
Мощность, Вт
2000
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 780 руб.
В наличии
Код товара: 531834
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 780 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тепловентиляторы
Тип установки
настенный
Тип нагревательного элемента
керамический
Мощность, Вт
2000
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
20
Напряжение
220 В
Управление
электронное
Комплектация
пульт ДУ
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.33
Описание товара Тепловентилятор Engy N12 настенный, 2000Вт, ПДУ, LCD экран
Настенный тепловентилятор Мощность 2000 Вт Два уровня мощности 1000/2000Вт Регулируемый термостат - поддержание заданой температуры Керамический нагревательный элемент, долговечен, не сжигает кислород, не сушит воздух Регулируемая температура Таймер на 8 часа Пульт ДУ LED дисплей Световая индикация режимов работы Индикатор температуры в помещении Режим циркуляции воздуха без нагрева Низкий уровень шума Защита от перегрева, обеспечивает долгий срок службы
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Бренд
Тип товара
Тепловентиляторы
Тип установки
настенный
Тип нагревательного элемента
керамический
Мощность, Вт
2000
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
20
Напряжение
220 В
Управление
электронное
Комплектация
пульт ДУ
Страна производитель
Китай
Настенный тепловентилятор Мощность 2000 Вт Два уровня мощности 1000/2000Вт Регулируемый термостат - поддержание заданой температуры Керамический нагревательный элемент, долговечен, не сжигает кислород, не сушит воздух Регулируемая температура Таймер на 8 часа Пульт ДУ LED дисплей Световая индикация режимов работы Индикатор температуры в помещении Режим циркуляции воздуха без нагрева Низкий уровень шума Защита от перегрева, обеспечивает долгий срок службы
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, с термостатом
Теги товара: керамические, 2 квт, напольные керамические, для гаража, 220 в
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, с термостатом
Теги товара: керамические, 2 квт, напольные керамические, для гаража, 220 в
Тепловентилятор Engy N12 настенный, 2000Вт, ПДУ, LCD экран - этот товар вы можете купить по цене 3780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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