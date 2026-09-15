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Тепловентилятор Engy N12 настенный, 2000Вт, ПДУ, LCD экран купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тепловентилятор Engy N12 настенный, 2000Вт, ПДУ, LCD экран

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Тепловентилятор Engy N12 настенный, 2000Вт, ПДУ, LCD экран - фото 1
Тепловентилятор Engy N12 настенный, 2000Вт, ПДУ, LCD экран - фото 2
Тепловентилятор Engy N12 настенный, 2000Вт, ПДУ, LCD экран - фото 3
Тепловентилятор Engy N12 настенный, 2000Вт, ПДУ, LCD экран - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловентиляторы
Тип установки
настенный
Тип нагревательного элемента
керамический
Мощность, Вт
2000
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
20
  • Тепловентилятор Engy N12 настенный, 2000Вт, ПДУ, LCD экран - фото 1
  • Тепловентилятор Engy N12 настенный, 2000Вт, ПДУ, LCD экран - фото 2
  • Тепловентилятор Engy N12 настенный, 2000Вт, ПДУ, LCD экран - фото 3
  • Тепловентилятор Engy N12 настенный, 2000Вт, ПДУ, LCD экран - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 780 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 531834
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Тепловентилятор Engy N12 настенный, 2000Вт, ПДУ, LCD экран
3 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Engy
Тип товара
Тепловентиляторы
Тип установки
настенный
Тип нагревательного элемента
керамический
Мощность, Вт
2000
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
20
Напряжение
220 В
Управление
электронное
Комплектация
пульт ДУ
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.33

Описание товара Тепловентилятор Engy N12 настенный, 2000Вт, ПДУ, LCD экран

Настенный тепловентилятор Мощность 2000 Вт Два уровня мощности 1000/2000Вт Регулируемый термостат - поддержание заданой температуры Керамический нагревательный элемент, долговечен, не сжигает кислород, не сушит воздух Регулируемая температура Таймер на 8 часа Пульт ДУ LED дисплей Световая индикация режимов работы Индикатор температуры в помещении Режим циркуляции воздуха без нагрева Низкий уровень шума Защита от перегрева, обеспечивает долгий срок службы

Отзывы о товаре Тепловентилятор Engy N12 настенный, 2000Вт, ПДУ, LCD экран




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Engy
Тип товара
Тепловентиляторы
Тип установки
настенный
Тип нагревательного элемента
керамический
Мощность, Вт
2000
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
20
Напряжение
220 В
Управление
электронное
Комплектация
пульт ДУ
Страна производитель
Китай
Описание
Настенный тепловентилятор Мощность 2000 Вт Два уровня мощности 1000/2000Вт Регулируемый термостат - поддержание заданой температуры Керамический нагревательный элемент, долговечен, не сжигает кислород, не сушит воздух Регулируемая температура Таймер на 8 часа Пульт ДУ LED дисплей Световая индикация режимов работы Индикатор температуры в помещении Режим циркуляции воздуха без нагрева Низкий уровень шума Защита от перегрева, обеспечивает долгий срок службы
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тепловентилятор Engy N12 настенный, 2000Вт, ПДУ, LCD экран - этот товар вы можете купить по цене 3780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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