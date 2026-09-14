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Тепловентилятор Engy N07 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тепловентилятор Engy N07

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловентиляторы
Тип установки
настенный
Тип нагревательного элемента
керамический
Мощность, Вт
2000
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
20
  • Тепловентилятор Engy N07 - фото 1
  • Тепловентилятор Engy N07 - фото 2
  • Тепловентилятор Engy N07 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 600 руб. 
Начислим 228 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 492385
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Тепловентилятор Engy N07
3 600 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Engy
Тип товара
Тепловентиляторы
Тип установки
настенный
Тип нагревательного элемента
керамический
Мощность, Вт
2000
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
20
Напряжение
220-230 В
Термостат
да
Управление
электронное
Таймер
да
Комплектация
Пульт ДУ; руководство по эксплуатации
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х24х15
Вес, кг.
2.58

Описание товара Тепловентилятор Engy N07

Engy N07 представляет собой современный мощный тепловентилятор, который, как правило, используется в доме для создания комфортной и уютной обстановки в помещении. Модель монтируется на стену и не займёт много пространства. При этом она при функционировании охватывает достаточно большую площадь, равномерно распределяя тёплый воздух по всем направлениям. Аппарат может работать и без подогрева, выступая таким образом в роли вентилятора. Керамический нагревательный элемент быстро набирает температуру и продолжает процесс теплоотдачи даже после выключения прибора от сети.

Отзывы о товаре Тепловентилятор Engy N07




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Характеристики
Бренд
Engy
Тип товара
Тепловентиляторы
Тип установки
настенный
Тип нагревательного элемента
керамический
Мощность, Вт
2000
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
20
Напряжение
220-230 В
Термостат
да
Управление
электронное
Таймер
да
Комплектация
Пульт ДУ; руководство по эксплуатации
Страна производитель
Китай
Описание
Engy N07 представляет собой современный мощный тепловентилятор, который, как правило, используется в доме для создания комфортной и уютной обстановки в помещении. Модель монтируется на стену и не займёт много пространства. При этом она при функционировании охватывает достаточно большую площадь, равномерно распределяя тёплый воздух по всем направлениям. Аппарат может работать и без подогрева, выступая таким образом в роли вентилятора. Керамический нагревательный элемент быстро набирает температуру и продолжает процесс теплоотдачи даже после выключения прибора от сети.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тепловентилятор Engy N07 - по цене 3600 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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