Тепловентилятор Engy N07
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловентиляторы
Тип установки
настенный
Тип нагревательного элемента
керамический
Мощность, Вт
2000
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 600 руб.
В наличии
Код товара: 492385
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 600 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Тепловентиляторы
Тип установки
настенный
Тип нагревательного элемента
керамический
Мощность, Вт
2000
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
20
Напряжение
220-230 В
Термостат
да
Управление
электронное
Таймер
да
Комплектация
Пульт ДУ; руководство по эксплуатации
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х24х15
Вес, кг.
2.58
Описание товара Тепловентилятор Engy N07
Engy N07 представляет собой современный мощный тепловентилятор, который, как правило, используется в доме для создания комфортной и уютной обстановки в помещении. Модель монтируется на стену и не займёт много пространства. При этом она при функционировании охватывает достаточно большую площадь, равномерно распределяя тёплый воздух по всем направлениям. Аппарат может работать и без подогрева, выступая таким образом в роли вентилятора. Керамический нагревательный элемент быстро набирает температуру и продолжает процесс теплоотдачи даже после выключения прибора от сети.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, 220 в
Теги товара: керамические, 2 квт, с термостатом, напольные керамические, для гаража
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 640 руб.910 руб. в СплитТепловентилятор Engy N11 настенный, 2000Вт, ПДУ
-
В наличииЦена 3 650 руб.913 руб. в СплитТепловентилятор Leonord LPTC-6008
-
В наличииЦена 3 660 руб.915 руб. в СплитТепловентилятор электр. керамический DENZEL 96419, DTFC-2000, пу...
-
В наличииЦена 3 660 руб.915 руб. в СплитТепловентилятор Leonord LPTC-6011N
-
В наличииЦена 3 780 руб.945 руб. в СплитТепловентилятор Engy N12 настенный, 2000Вт, ПДУ, LCD экран
-
В наличииЦена 5 120 руб.1280 руб. в СплитТепловентилятор керамический DENZEL 96426, DTFC-2000X, 2 кВт, wi...
-
В наличииЦена 5 120 руб.1280 руб. в СплитТепловентилятор Leonord LPTC-6009K
-
В наличииЦена 5 350 руб.1338 руб. в СплитТепловентилятор Leonord LPTC-6010N
-
В наличииЦена 21 140 руб. 35 530 руб.5285 руб. в СплитТепловентилятор Ballu BHP-W4-15-D
-
В наличииЦена 31 341 руб. 34 790 руб.7836 руб. в СплитТепловентилятор водяной BALLU BHP-W3-20-S
-
В наличииЦена 33 241 руб. 38 480 руб.8311 руб. в СплитТепловентилятор водяной BALLU BHP-W3-15-LN
-
В наличииЦена 39 891 руб. 44 890 руб.9973 руб. в СплитТепловентилятор водяной BALLU BHP-W3-30-S
Бренд
Тип товара
Тепловентиляторы
Тип установки
настенный
Тип нагревательного элемента
керамический
Мощность, Вт
2000
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
20
Напряжение
220-230 В
Термостат
да
Управление
электронное
Таймер
да
Комплектация
Пульт ДУ; руководство по эксплуатации
Страна производитель
Китай
Engy N07 представляет собой современный мощный тепловентилятор, который, как правило, используется в доме для создания комфортной и уютной обстановки в помещении. Модель монтируется на стену и не займёт много пространства. При этом она при функционировании охватывает достаточно большую площадь, равномерно распределяя тёплый воздух по всем направлениям. Аппарат может работать и без подогрева, выступая таким образом в роли вентилятора. Керамический нагревательный элемент быстро набирает температуру и продолжает процесс теплоотдачи даже после выключения прибора от сети.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, 220 в
Теги товара: керамические, 2 квт, с термостатом, напольные керамические, для гаража
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, 220 в
Теги товара: керамические, 2 квт, с термостатом, напольные керамические, для гаража
Тепловентилятор Engy N07 - по цене 3600 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Тепловентилятор Engy N07