Мультиварка Mystery MCM-1010 Ivory
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Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 450 руб.
В наличии
Код товара: 468647
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 450 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
42х32х29
Вес, кг.
4.6
Описание товара Мультиварка Mystery MCM-1010 Ivory
Откройте в себе таланты в приготовлении вкусных и полезных блюд благодаря мультиварке Mystery MCM-1010. Объем чаши представленной модели составляет 5 л. Варочная поверхность обладает тефлоновым покрытием, предотвращающим подгорание готовящихся блюд. Любая представительница прекрасного пола по достоинству оценит все возможности Mystery MCM-1010, в которые входят отсрочка времени приготовления до 24 часов, а также 8 программ готовки (от варки на пару до запекания). Более опытным пользователям понравится возможность ручного выбора температуры и времени запекания блюд. Mystery MCM-1010 предусматривает разогрев.
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, Электрошашлычницы, Яйцеварки, недорогие, мультиварки-медленноварки, с керамической чашей
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Откройте в себе таланты в приготовлении вкусных и полезных блюд благодаря мультиварке Mystery MCM-1010. Объем чаши представленной модели составляет 5 л. Варочная поверхность обладает тефлоновым покрытием, предотвращающим подгорание готовящихся блюд. Любая представительница прекрасного пола по достоинству оценит все возможности Mystery MCM-1010, в которые входят отсрочка времени приготовления до 24 часов, а также 8 программ готовки (от варки на пару до запекания). Более опытным пользователям понравится возможность ручного выбора температуры и времени запекания блюд. Mystery MCM-1010 предусматривает разогрев.
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, Электрошашлычницы, Яйцеварки, недорогие, мультиварки-медленноварки, с керамической чашей
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, Электрошашлычницы, Яйцеварки, недорогие, мультиварки-медленноварки, с керамической чашей
Мультиварка Mystery MCM-1010 Ivory – стоимость товара 3450 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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