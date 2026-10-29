Top.Mail.Ru
Мультиварка Mystery MCM-1010 Ivory купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мультиварка Mystery MCM-1010 Ivory

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мультиварка Mystery MCM-1010 Ivory
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 450 руб. 
Начислим 56 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 468647
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мультиварка Mystery MCM-1010 Ivory
3 450 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MYSTERY
Тип товара
Размеры в упаковке, см
42х32х29
Вес, кг.
4.6

Описание товара Мультиварка Mystery MCM-1010 Ivory

Откройте в себе таланты в приготовлении вкусных и полезных блюд благодаря мультиварке Mystery MCM-1010. Объем чаши представленной модели составляет 5 л. Варочная поверхность обладает тефлоновым покрытием, предотвращающим подгорание готовящихся блюд. Любая представительница прекрасного пола по достоинству оценит все возможности Mystery MCM-1010, в которые входят отсрочка времени приготовления до 24 часов, а также 8 программ готовки (от варки на пару до запекания). Более опытным пользователям понравится возможность ручного выбора температуры и времени запекания блюд. Mystery MCM-1010 предусматривает разогрев.

Отзывы о товаре Мультиварка Mystery MCM-1010 Ivory




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MYSTERY
Тип товара
Описание
Откройте в себе таланты в приготовлении вкусных и полезных блюд благодаря мультиварке Mystery MCM-1010. Объем чаши представленной модели составляет 5 л. Варочная поверхность обладает тефлоновым покрытием, предотвращающим подгорание готовящихся блюд. Любая представительница прекрасного пола по достоинству оценит все возможности Mystery MCM-1010, в которые входят отсрочка времени приготовления до 24 часов, а также 8 программ готовки (от варки на пару до запекания). Более опытным пользователям понравится возможность ручного выбора температуры и времени запекания блюд. Mystery MCM-1010 предусматривает разогрев.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мультиварка Mystery MCM-1010 Ivory – стоимость товара 3450 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...