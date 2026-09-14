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Эпилятор Centek CT-2190 белый/синий купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Эпилятор Centek CT-2190 белый/синий

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Эпилятор Centek CT-2190 белый/синий - фото 1
Эпилятор Centek CT-2190 белый/синий - фото 2
Эпилятор Centek CT-2190 белый/синий - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Эпиляторы
  • Эпилятор Centek CT-2190 белый/синий - фото 1
  • Эпилятор Centek CT-2190 белый/синий - фото 2
  • Эпилятор Centek CT-2190 белый/синий - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
870 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 466360
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Эпилятор Centek CT-2190 белый/синий
870 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Centek
Тип товара
Эпиляторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х16х10
Вес, г.
452

Описание товара Эпилятор Centek CT-2190 белый/синий

LED-подсветка. Яркий индикатор зарядки. Легкое отсоединение насадки. 30 минут работы без подзарядки. Время полной зарядки: 8 ч. Аккумулятор Ni-Cd: 450 мАч.

Отзывы о товаре Эпилятор Centek CT-2190 белый/синий




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Характеристики
Бренд
Centek
Тип товара
Эпиляторы
Страна производитель
Китай
Описание
LED-подсветка. Яркий индикатор зарядки. Легкое отсоединение насадки. 30 минут работы без подзарядки. Время полной зарядки: 8 ч. Аккумулятор Ni-Cd: 450 мАч.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Эпилятор Centek CT-2190 белый/синий - данный товар вы можете купить по цене 870 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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