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Дровокол Patriot CE 5322 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дровокол Patriot CE 5322

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Дровокол Patriot CE 5322 - фото 1
Дровокол Patriot CE 5322 - фото 2
Дровокол Patriot CE 5322 - фото 3
Дровокол Patriot CE 5322 - фото 4
Дровокол Patriot CE 5322 - фото 5
Дровокол Patriot CE 5322 - фото 6
Дровокол Patriot CE 5322 - фото 7
Дровокол Patriot CE 5322 - фото 8
Дровокол Patriot CE 5322 - фото 9
Дровокол Patriot CE 5322 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дровокол
  • Дровокол Patriot CE 5322 - фото 1
  • Дровокол Patriot CE 5322 - фото 2
  • Дровокол Patriot CE 5322 - фото 3
  • Дровокол Patriot CE 5322 - фото 4
  • Дровокол Patriot CE 5322 - фото 5
  • Дровокол Patriot CE 5322 - фото 6
  • Дровокол Patriot CE 5322 - фото 7
  • Дровокол Patriot CE 5322 - фото 8
  • Дровокол Patriot CE 5322 - фото 9
  • Дровокол Patriot CE 5322 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%
28 070 руб.  33 845 руб. 
Начислим 450 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 394163
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Дровокол Patriot CE 5322
28 070 руб. -17%
33 845 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Дровокол
Вес, кг.
49

Описание товара Дровокол Patriot CE 5322

Дровокол PATRIOT СЕ 5322 766300004 предназначен для упрощения заготовки дров. Незаменим в хозяйстве, когда необходимо топить печь в больших объёмах. Агрегат оснащен двигателем мощностью 2.2 кВт, работающим от сети 220 Вт. Для удобства транспортировки дровокола на небольшие расстояния предусмотрены колеса.

Отзывы о товаре Дровокол Patriot CE 5322




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Дровокол
Описание
Дровокол PATRIOT СЕ 5322 766300004 предназначен для упрощения заготовки дров. Незаменим в хозяйстве, когда необходимо топить печь в больших объёмах. Агрегат оснащен двигателем мощностью 2.2 кВт, работающим от сети 220 Вт. Для удобства транспортировки дровокола на небольшие расстояния предусмотрены колеса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Дровокол Patriot CE 5322 - по цене 28070 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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