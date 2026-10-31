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Обогреватель инфракрасный Oasis IV-18 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Обогреватель инфракрасный Oasis IV-18

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Обогреватель инфракрасный Oasis IV-18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Обогреватель инфракрасный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 510 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 379477
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Обогреватель инфракрасный Oasis IV-18
1 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Oasis
Тип товара
Обогреватель инфракрасный
Вес, кг.
1.6

Описание товара Обогреватель инфракрасный Oasis IV-18

Инфракрасный обогреватель Oasis – это электронагревательный прибор с теплоотдачей преимущественно инфракрасным излучением. Предназначен для основного, дополнительного и местного обогрева бытовых и аналогичных помещений (частные дома, веранды, квартиры, офисы, склады, мастерские, павильоны, небольшие торговые точки и т.п.). Инфракрасное излучение проходит сквозь воздух и обогревает предметы, стены и пол помещения, от которых, в свою очередь, нагревается воздух.

Отзывы о товаре Обогреватель инфракрасный Oasis IV-18




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Характеристики
Бренд
Oasis
Тип товара
Обогреватель инфракрасный
Описание
Инфракрасный обогреватель Oasis – это электронагревательный прибор с теплоотдачей преимущественно инфракрасным излучением. Предназначен для основного, дополнительного и местного обогрева бытовых и аналогичных помещений (частные дома, веранды, квартиры, офисы, склады, мастерские, павильоны, небольшие торговые точки и т.п.). Инфракрасное излучение проходит сквозь воздух и обогревает предметы, стены и пол помещения, от которых, в свою очередь, нагревается воздух.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Обогреватель инфракрасный Oasis IV-18 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1510 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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