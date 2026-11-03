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Дальномер лазерный ADA Cosmo 70 (А00429) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дальномер лазерный ADA Cosmo 70 (А00429)

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Дальномер лазерный ADA Cosmo 70 (А00429) - фото 1
Дальномер лазерный ADA Cosmo 70 (А00429) - фото 2
Дальномер лазерный ADA Cosmo 70 (А00429) - фото 3
Дальномер лазерный ADA Cosmo 70 (А00429) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дальномер
  • Дальномер лазерный ADA Cosmo 70 (А00429) - фото 1
  • Дальномер лазерный ADA Cosmo 70 (А00429) - фото 2
  • Дальномер лазерный ADA Cosmo 70 (А00429) - фото 3
  • Дальномер лазерный ADA Cosmo 70 (А00429) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 000 руб. 
Начислим 80 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 346578
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Дальномер лазерный ADA Cosmo 70 (А00429)
5 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ADA
Тип товара
Дальномер
Размеры в упаковке, см
14х8х7
Вес, г.
325

Описание товара Дальномер лазерный ADA Cosmo 70 (А00429)

Лазерная дальномер ADA COSMO 70 поможет оперативно выполнить замеры в ходе строительных или отделочных работа на расстояние до 70 м. Электронная рулетка с точностью измерения до ±1,5 мм придется эффективным решением при выставлении опалубки под фундамент, определения расстояние от стены до стены, расчете площади и объема помещения, а также измерении неизвестного расстояния по теореме Пифагора.

Отзывы о товаре Дальномер лазерный ADA Cosmo 70 (А00429)




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Характеристики
Бренд
ADA
Тип товара
Дальномер
Описание
Лазерная дальномер ADA COSMO 70 поможет оперативно выполнить замеры в ходе строительных или отделочных работа на расстояние до 70 м. Электронная рулетка с точностью измерения до ±1,5 мм придется эффективным решением при выставлении опалубки под фундамент, определения расстояние от стены до стены, расчете площади и объема помещения, а также измерении неизвестного расстояния по теореме Пифагора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дальномер лазерный ADA Cosmo 70 (А00429) - этот товар вы можете купить по цене 5000 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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