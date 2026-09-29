Мотобур Fubag FPB 52 (38272)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мотобур
Мощность электрического двигателя
1800
Мощность бензинового двигателя, л.с.
2.45
Объем бензинового двигателя, см^3
52
Число тактов работы бензинового двигателя
2
Объём топливного бака, л
1
Число оборотов, об/мин
300
Диаметр соединения, мм
20
Мах диаметр бура, мм
200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%12 260 руб. 16 751 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 266684
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мотобур
Класс товара
профессиональный
Комлектация
Мотобур, Набор инструментов, Воронка, Канистра для приготовлния топливной смеси.
Мощность электрического двигателя
1800
Мощность бензинового двигателя, л.с.
2.45
Объем бензинового двигателя, см^3
52
Число тактов работы бензинового двигателя
2
Объём топливного бака, л
1
Число оборотов, об/мин
300
Диаметр соединения, мм
20
Мах диаметр бура, мм
200
Шнек комплекте
нет
Габариты без упаковки
340х350х510 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х38х37
Вес, кг.
11.5
Описание товара Мотобур Fubag FPB 52 (38272)
Мотобур FUBAG FPB 52 Надежный мотобур для бурения различных видов грунта и льда. Оснащен мощным 2-х тактным мотором и системой легкого запуска. Возможность оперативной замены шнека позволяет легко адаптировать мотобур под решение разного вида задач.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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Бренд
Тип товара
Мотобур
Класс товара
профессиональный
Комлектация
Мотобур, Набор инструментов, Воронка, Канистра для приготовлния топливной смеси.
Мощность электрического двигателя
1800
Мощность бензинового двигателя, л.с.
2.45
Объем бензинового двигателя, см^3
52
Число тактов работы бензинового двигателя
2
Объём топливного бака, л
1
Число оборотов, об/мин
300
Диаметр соединения, мм
20
Мах диаметр бура, мм
200
Развернуть
Шнек комплекте
нет
Габариты без упаковки
340х350х510 мм
Страна производитель
Китай
Мотобур FUBAG FPB 52 Надежный мотобур для бурения различных видов грунта и льда. Оснащен мощным 2-х тактным мотором и системой легкого запуска. Возможность оперативной замены шнека позволяет легко адаптировать мотобур под решение разного вида задач.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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