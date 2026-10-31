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Гайковерт аккумуляторный Makita DTW285RFJX купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Гайковерт аккумуляторный Makita DTW285RFJX

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Гайковерт аккумуляторный Makita DTW285RFJX - фото 1
Гайковерт аккумуляторный Makita DTW285RFJX - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гайковерт
  • Гайковерт аккумуляторный Makita DTW285RFJX - фото 1
  • Гайковерт аккумуляторный Makita DTW285RFJX - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 300 руб. 
Начислим 645 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 265218
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Гайковерт аккумуляторный Makita DTW285RFJX
40 300 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Гайковерт
Размеры в упаковке, см
40х30х17
Вес, кг.
6.45

Описание товара Гайковерт аккумуляторный Makita DTW285RFJX

Аккумуляторный гайковерт Makita DTW285RFJX используется для серийного закручивания и откручивания гаек и болтов. Бесщеточный двигатель не требует технического обслуживания, обеспечивает высокую производительность и служит долго. Подсветка рабочей зоны способствует комфортной работе в условиях низкой освещенности.



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Отзывы о товаре Гайковерт аккумуляторный Makita DTW285RFJX




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Гайковерт
Описание
Аккумуляторный гайковерт Makita DTW285RFJX используется для серийного закручивания и откручивания гаек и болтов. Бесщеточный двигатель не требует технического обслуживания, обеспечивает высокую производительность и служит долго. Подсветка рабочей зоны способствует комфортной работе в условиях низкой освещенности.


Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Гайковерт аккумуляторный Makita DTW285RFJX - этот товар вы можете купить по цене 40300 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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