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Selfie stick Mango Device "LOOK" (bluetooth) Green купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Selfie stick Mango Device "LOOK" (bluetooth) Green

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Selfie stick Mango Device &quot;LOOK&quot; (bluetooth) Green
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монопод
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 156117
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Характеристики

Бренд
Mango
Тип товара
Монопод
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х4
Вес, г.
50

Описание товара Selfie stick Mango Device "LOOK" (bluetooth) Green

Стильный, компактный, удобный и прочный телескопический монопод Mango Selfie Stick Look. Оснащен bluetooth-модулем и универсальным креплением под все типы смартфонов.

Отзывы о товаре Selfie stick Mango Device "LOOK" (bluetooth) Green




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Характеристики
Бренд
Mango
Тип товара
Монопод
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный, компактный, удобный и прочный телескопический монопод Mango Selfie Stick Look. Оснащен bluetooth-модулем и универсальным креплением под все типы смартфонов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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