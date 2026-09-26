Пушка дизельная прямого нагрева Ballu BHDP-50
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Характеристики
Тип товара
Тепловая пушка
Тип нагрева
прямой
Мощность, кВт
50
Производительность, м?/ч
76
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 137019
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тепловая пушка
Тип нагрева
прямой
Мощность, кВт
50
Производительность, м?/ч
76
Регулировка мощности
нет
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
прямой нагрев
Вентиляция без нагрева
Да
Таймер
нет
Тип топлива
дизельное
Объём топливного бака, л
38
Напряжение сети
220 В
Расход топлива, л/ч
4
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
230
Ширина, см
86
Высота, см
46
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х54х41
Вес, кг.
20
Описание товара Пушка дизельная прямого нагрева Ballu BHDP-50
Дизельная пушка прямого нагрева Ballu BHDP-50 применяется для обогрева нежилых или хорошо проветриваемых помещений. Устройство работает на дизельном топливе, которое подается при помощи компрессора. Корпус изготовлен из металла и обладает износостойким покрытием. Встроенный термостат необходим для поддержания заданной температуры. Для мобильности и удобства перемещения пушка оснащена прорезиненными колесами и поручнями.
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Бренд
Тип товара
Тепловая пушка
Тип нагрева
прямой
Мощность, кВт
50
Производительность, м?/ч
76
Регулировка мощности
нет
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
прямой нагрев
Вентиляция без нагрева
Да
Таймер
нет
Тип топлива
дизельное
Объём топливного бака, л
38
Развернуть
Напряжение сети
220 В
Расход топлива, л/ч
4
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
230
Ширина, см
86
Высота, см
46
Страна производитель
Китай
Дизельная пушка прямого нагрева Ballu BHDP-50 применяется для обогрева нежилых или хорошо проветриваемых помещений. Устройство работает на дизельном топливе, которое подается при помощи компрессора. Корпус изготовлен из металла и обладает износостойким покрытием. Встроенный термостат необходим для поддержания заданной температуры. Для мобильности и удобства перемещения пушка оснащена прорезиненными колесами и поручнями.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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