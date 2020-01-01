16000 пульсаций в минуту 18000 18000 движений в мин 18000 пульсаций в минуту 20000 пульсаций в мин. 20000 пульсаций в минуту 20000 22000 пульсаций в минуту 26000 пульсаций в минуту 28000 пульсаций в минуту 31000 пульсаций в мин. 33 тыс. пульсаций в минуту 40000 движений в минуту 7000 пульсаций в минуту 8000+/15% движ/мин 9300 движений в мин. 31000 48000

0.152 мм импортная мягкая щетина от компании DuPont США 12 цветов подсветки 2 насадки CrossAction в комплекте 30000 движ/мин в режиме «Super» 33000 движ/мин в режиме «Super» Led-подсветка режимов на рукоятке USB кабель в комплекте автономная работа 60 дней бесконтактное зарядное устройство время автономной работы 360 мин время автономной работы до 10 дней время автономной работы около 14 дней время автономной работы около 2 недель время автономной работы около 45 дней время работы аккумулятора без подзарядки две недели время работы от двух элементов питания — около 150 дней высокая плотность посадки датчик давления датчик определения зоны чистки держатель для смартфона в комплекте десен и профилактики заболеваний пародонта жесткость щетины: мягкая защитный колпачок для насадки имплантов материал корпуса - пластик мостов и широких межзубных промежутков мягкие не подходит для щеток Oral-B Sonic/Pulsonic около 14 дней от 6 лет подходит для детей с 3-х лет приятная поверхность рукоятки Soft touch производитель Minimum corp. размер упаковки 22x3x2 см размер упаковки 22x6x2 см связь щетки через интерфейс Bluetooth с мобильным приложением Oral-B App средней жесткости страна производства Япония таймер на 2 минуты ультрафиолетовый дезинфектор электрическая звуковая зубная щетка для брекетов электрическая звуковая зубная щетка для чувствительных зубов