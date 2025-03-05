Электрическая звуковая зубная щетка CS Medica SonicMax CS-235 (белая)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зубная Щетка
Форма основной насадки
вытянутая
Питание
от аккумулятора
Насадок в комплекте
1
Типы насадок
стандартная
Режимы работы
ежедневная чистка, деликатная чистка, массаж, отбеливание, полировка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 469639
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Зубная Щетка
Форма основной насадки
вытянутая
Питание
от аккумулятора
Насадок в комплекте
1
Типы насадок
стандартная
Дополнительная информация
таймер, 5 режимов работы
Режимы работы
ежедневная чистка, деликатная чистка, массаж, отбеливание, полировка
Максимальная скорость
40000 движ./мин.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х11х4
Вес, г.
500
Описание товара Электрическая звуковая зубная щетка CS Medica SonicMax CS-235 (белая)
CS Medica SonicMax CS-235 - – электрическое устройство для удаления налета с зубов и очищения межзубного пространства. Щетинки двигаются на высокой звуковой частоте и совершают 40 000 движений в минуту. Предусмотрено 5 режимов работы устройства: Daily – для ежедневного ухода за полостью рта, Massage – для профилактического массажа десен, Polish – для полировки поверхности зубов и придания дополнительного блеска, White – для особенно тщательного удаление налета, Sensitive – для ухода за чувствительными зубами и деснами, а также для очищения брекет-систем.
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Бренд
Тип товара
Зубная Щетка
Форма основной насадки
вытянутая
Питание
от аккумулятора
Насадок в комплекте
1
Типы насадок
стандартная
Дополнительная информация
таймер, 5 режимов работы
Режимы работы
ежедневная чистка, деликатная чистка, массаж, отбеливание, полировка
Максимальная скорость
40000 движ./мин.
Страна производитель
Китай
CS Medica SonicMax CS-235 - – электрическое устройство для удаления налета с зубов и очищения межзубного пространства. Щетинки двигаются на высокой звуковой частоте и совершают 40 000 движений в минуту. Предусмотрено 5 режимов работы устройства: Daily – для ежедневного ухода за полостью рта, Massage – для профилактического массажа десен, Polish – для полировки поверхности зубов и придания дополнительного блеска, White – для особенно тщательного удаление налета, Sensitive – для ухода за чувствительными зубами и деснами, а также для очищения брекет-систем.
Смотрите также: Аксессуары для зубных щеток и ирригаторов, Зубные щетки
Смотрите также: Аксессуары для зубных щеток и ирригаторов, Зубные щетки
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошая зубная щетка. В комплекте 5 насадок. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая щетка, стоит своих денег
Достоинства:
Комментарий:
долго выбирала щетку и в итоге остановилась на этой. все устраивает,пришла хорошо упакованная
Электрическая звуковая зубная щетка CS Medica SonicMax CS-235 (белая) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Электрическая звуковая зубная щетка CS Medica SonicMax CS-235 (белая)
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошая зубная щетка. В комплекте 5 насадок. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая щетка, стоит своих денег
Достоинства:
Комментарий:
долго выбирала щетку и в итоге остановилась на этой. все устраивает,пришла хорошо упакованная