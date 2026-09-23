Top.Mail.Ru
Зубная щетка электрическая Oral-B Pro 3/D505.513.3 CrossAction голубой купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Зубная щетка электрическая Oral-B Pro 3/D505.513.3 CrossAction голубой

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Зубная щетка электрическая Oral-B Pro 3/D505.513.3 CrossAction голубой - фото 1
Зубная щетка электрическая Oral-B Pro 3/D505.513.3 CrossAction голубой - фото 2
Зубная щетка электрическая Oral-B Pro 3/D505.513.3 CrossAction голубой - фото 3
Зубная щетка электрическая Oral-B Pro 3/D505.513.3 CrossAction голубой - фото 4
Зубная щетка электрическая Oral-B Pro 3/D505.513.3 CrossAction голубой - фото 5
Зубная щетка электрическая Oral-B Pro 3/D505.513.3 CrossAction голубой - фото 6
Зубная щетка электрическая Oral-B Pro 3/D505.513.3 CrossAction голубой - фото 7
Зубная щетка электрическая Oral-B Pro 3/D505.513.3 CrossAction голубой - фото 8
Зубная щетка электрическая Oral-B Pro 3/D505.513.3 CrossAction голубой - фото 9
Зубная щетка электрическая Oral-B Pro 3/D505.513.3 CrossAction голубой - фото 10
Зубная щетка электрическая Oral-B Pro 3/D505.513.3 CrossAction голубой - фото 11
Зубная щетка электрическая Oral-B Pro 3/D505.513.3 CrossAction голубой - фото 12
Зубная щетка электрическая Oral-B Pro 3/D505.513.3 CrossAction голубой - фото 13
Зубная щетка электрическая Oral-B Pro 3/D505.513.3 CrossAction голубой - фото 14
Зубная щетка электрическая Oral-B Pro 3/D505.513.3 CrossAction голубой - фото 15
Зубная щетка электрическая Oral-B Pro 3/D505.513.3 CrossAction голубой - фото 16
Зубная щетка электрическая Oral-B Pro 3/D505.513.3 CrossAction голубой - фото 17
Зубная щетка электрическая Oral-B Pro 3/D505.513.3 CrossAction голубой - фото 18
Зубная щетка электрическая Oral-B Pro 3/D505.513.3 CrossAction голубой - фото 19
Зубная щетка электрическая Oral-B Pro 3/D505.513.3 CrossAction голубой - фото 20
Зубная щетка электрическая Oral-B Pro 3/D505.513.3 CrossAction голубой - фото 21
Зубная щетка электрическая Oral-B Pro 3/D505.513.3 CrossAction голубой - фото 22
Зубная щетка электрическая Oral-B Pro 3/D505.513.3 CrossAction голубой - фото 23
Зубная щетка электрическая Oral-B Pro 3/D505.513.3 CrossAction голубой - фото 24
Зубная щетка электрическая Oral-B Pro 3/D505.513.3 CrossAction голубой - фото 25
Зубная щетка электрическая Oral-B Pro 3/D505.513.3 CrossAction голубой - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форма основной насадки
круглая
Жесткость щетины
средняя
Насадок в комплекте
1
Типы насадок
стандартная
Цвет
голубой
Датчик нажима
Да
Режимы работы
ежедневная чистка, деликатная чистка
  • Зубная щетка электрическая Oral-B Pro 3/D505.513.3 CrossAction голубой - фото 1
  • Зубная щетка электрическая Oral-B Pro 3/D505.513.3 CrossAction голубой - фото 2
  • Зубная щетка электрическая Oral-B Pro 3/D505.513.3 CrossAction голубой - фото 3
  • Зубная щетка электрическая Oral-B Pro 3/D505.513.3 CrossAction голубой - фото 4
  • Зубная щетка электрическая Oral-B Pro 3/D505.513.3 CrossAction голубой - фото 5
  • Зубная щетка электрическая Oral-B Pro 3/D505.513.3 CrossAction голубой - фото 6
  • Зубная щетка электрическая Oral-B Pro 3/D505.513.3 CrossAction голубой - фото 7
  • Зубная щетка электрическая Oral-B Pro 3/D505.513.3 CrossAction голубой - фото 8
  • Зубная щетка электрическая Oral-B Pro 3/D505.513.3 CrossAction голубой - фото 9
  • Зубная щетка электрическая Oral-B Pro 3/D505.513.3 CrossAction голубой - фото 10
  • Зубная щетка электрическая Oral-B Pro 3/D505.513.3 CrossAction голубой - фото 11
  • Зубная щетка электрическая Oral-B Pro 3/D505.513.3 CrossAction голубой - фото 12
  • Зубная щетка электрическая Oral-B Pro 3/D505.513.3 CrossAction голубой - фото 13
  • Зубная щетка электрическая Oral-B Pro 3/D505.513.3 CrossAction голубой - фото 14
  • Зубная щетка электрическая Oral-B Pro 3/D505.513.3 CrossAction голубой - фото 15
  • Зубная щетка электрическая Oral-B Pro 3/D505.513.3 CrossAction голубой - фото 16
  • Зубная щетка электрическая Oral-B Pro 3/D505.513.3 CrossAction голубой - фото 17
  • Зубная щетка электрическая Oral-B Pro 3/D505.513.3 CrossAction голубой - фото 18
  • Зубная щетка электрическая Oral-B Pro 3/D505.513.3 CrossAction голубой - фото 19
  • Зубная щетка электрическая Oral-B Pro 3/D505.513.3 CrossAction голубой - фото 20
  • Зубная щетка электрическая Oral-B Pro 3/D505.513.3 CrossAction голубой - фото 21
  • Зубная щетка электрическая Oral-B Pro 3/D505.513.3 CrossAction голубой - фото 22
  • Зубная щетка электрическая Oral-B Pro 3/D505.513.3 CrossAction голубой - фото 23
  • Зубная щетка электрическая Oral-B Pro 3/D505.513.3 CrossAction голубой - фото 24
  • Зубная щетка электрическая Oral-B Pro 3/D505.513.3 CrossAction голубой - фото 25
  • Зубная щетка электрическая Oral-B Pro 3/D505.513.3 CrossAction голубой - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733391
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Oral-B
Вид щетки
ротационная
Форма основной насадки
круглая
Жесткость щетины
средняя
Насадок в комплекте
1
Типы насадок
стандартная
Цвет
голубой
Дополнительная информация
Датчик давления; Индикатор заряда аккумулятора
Датчик нажима
Да
Таймер
да
Режимы работы
ежедневная чистка, деликатная чистка
Движения головки
возвратно-вращательные, пульсирующие
Время работы от аккумулятора, дни
48
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
24х10х6
Вес, г.
583

Описание товара Зубная щетка электрическая Oral-B Pro 3/D505.513.3 CrossAction голубой

Зубная щетка электрическая Oral-B Pro 3/D505.513.3 CrossAction голубаяЭлектрическая зубная щетка Oral-B Pro 3 рекомендована всем, кто хочет сменить мануальную зубную щетку на электрическую и улучшить здоровье своих зубов и десен. Oral-B Pro 3 помогает чистить зубы в течение 2 минут благодаря профессиональному таймеру, каждые 30 секунд уведомляющему о необходимости сменить зону чистки зубов. Пока вы просто перемещаете зубную щетку во рту, уникальная круглая насадка Oral-B делает все остальное. Она удаляет до 100% больше зубного налета, чем обычная мануальная зубная щетка, делая десны более здоровыми, а вашу улыбку — белоснежной, благодаря удалению пигментированного зубного налета начиная с первого дня чистки. Кроме того, зубная щетка защищает чувствительные десны при помощи технологии с 360-градусным датчиком давления, который снижает скорость чистки и предупреждает, когда вы давите слишком сильно. • Для впечатляющих результатов. Удаление до 100% больше зубного налета по сравнению с мануальной зубной щеткой. • 3 режима чистки: ежедневная чистка, отбеливание и для чувствительных зубов. • Визуальный 360-градусный датчик давления на десны, который сообщит, если вы слишком сильно надавите на щетку. • Помогает чистить зубы тщательнее за счет встроенного 2-минутного таймера. • Батарея работает более 2 недель без дополнительной подзарядки благодаря литий-ионному аккумулятору.

Отзывы о товаре Зубная щетка электрическая Oral-B Pro 3/D505.513.3 CrossAction голубой




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Oral-B
Вид щетки
ротационная
Форма основной насадки
круглая
Жесткость щетины
средняя
Насадок в комплекте
1
Типы насадок
стандартная
Цвет
голубой
Дополнительная информация
Датчик давления; Индикатор заряда аккумулятора
Датчик нажима
Да
Таймер
да
Режимы работы
ежедневная чистка, деликатная чистка
Развернуть
Движения головки
возвратно-вращательные, пульсирующие
Время работы от аккумулятора, дни
48
Страна производитель
Германия
Описание
Зубная щетка электрическая Oral-B Pro 3/D505.513.3 CrossAction голубаяЭлектрическая зубная щетка Oral-B Pro 3 рекомендована всем, кто хочет сменить мануальную зубную щетку на электрическую и улучшить здоровье своих зубов и десен. Oral-B Pro 3 помогает чистить зубы в течение 2 минут благодаря профессиональному таймеру, каждые 30 секунд уведомляющему о необходимости сменить зону чистки зубов. Пока вы просто перемещаете зубную щетку во рту, уникальная круглая насадка Oral-B делает все остальное. Она удаляет до 100% больше зубного налета, чем обычная мануальная зубная щетка, делая десны более здоровыми, а вашу улыбку — белоснежной, благодаря удалению пигментированного зубного налета начиная с первого дня чистки. Кроме того, зубная щетка защищает чувствительные десны при помощи технологии с 360-градусным датчиком давления, который снижает скорость чистки и предупреждает, когда вы давите слишком сильно. • Для впечатляющих результатов. Удаление до 100% больше зубного налета по сравнению с мануальной зубной щеткой. • 3 режима чистки: ежедневная чистка, отбеливание и для чувствительных зубов. • Визуальный 360-градусный датчик давления на десны, который сообщит, если вы слишком сильно надавите на щетку. • Помогает чистить зубы тщательнее за счет встроенного 2-минутного таймера. • Батарея работает более 2 недель без дополнительной подзарядки благодаря литий-ионному аккумулятору.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зубная щетка электрическая Oral-B Pro 3/D505.513.3 CrossAction голубой - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...