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Электрическая зубная щетка CS Medica KIDS CS-463-B (бирюзовая) купить с доставкой в Москве
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Электрическая зубная щетка CS Medica KIDS CS-463-B (бирюзовая)

1 Отзывы
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Электрическая зубная щетка CS Medica KIDS CS-463-B (бирюзовая) - фото 1
Электрическая зубная щетка CS Medica KIDS CS-463-B (бирюзовая) - фото 2
Электрическая зубная щетка CS Medica KIDS CS-463-B (бирюзовая) - фото 3
Электрическая зубная щетка CS Medica KIDS CS-463-B (бирюзовая) - фото 4
Электрическая зубная щетка CS Medica KIDS CS-463-B (бирюзовая) - фото 5
Электрическая зубная щетка CS Medica KIDS CS-463-B (бирюзовая) - фото 6
Электрическая зубная щетка CS Medica KIDS CS-463-B (бирюзовая) - фото 7
Электрическая зубная щетка CS Medica KIDS CS-463-B (бирюзовая) - фото 8
Электрическая зубная щетка CS Medica KIDS CS-463-B (бирюзовая) - фото 9
Электрическая зубная щетка CS Medica KIDS CS-463-B (бирюзовая) - фото 10
Электрическая зубная щетка CS Medica KIDS CS-463-B (бирюзовая) - фото 11
Электрическая зубная щетка CS Medica KIDS CS-463-B (бирюзовая) - фото 12
Электрическая зубная щетка CS Medica KIDS CS-463-B (бирюзовая) - фото 13
Электрическая зубная щетка CS Medica KIDS CS-463-B (бирюзовая) - фото 14
Электрическая зубная щетка CS Medica KIDS CS-463-B (бирюзовая) - фото 15
Электрическая зубная щетка CS Medica KIDS CS-463-B (бирюзовая) - фото 16
Электрическая зубная щетка CS Medica KIDS CS-463-B (бирюзовая) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрическая зубная щетка
Форма основной насадки
круглая
Питание
от батареек
Типы насадок
стандартная
Режимы работы
ежедневная чистка
  • Электрическая зубная щетка CS Medica KIDS CS-463-B (бирюзовая) - фото 1
  • Электрическая зубная щетка CS Medica KIDS CS-463-B (бирюзовая) - фото 2
  • Электрическая зубная щетка CS Medica KIDS CS-463-B (бирюзовая) - фото 3
  • Электрическая зубная щетка CS Medica KIDS CS-463-B (бирюзовая) - фото 4
  • Электрическая зубная щетка CS Medica KIDS CS-463-B (бирюзовая) - фото 5
  • Электрическая зубная щетка CS Medica KIDS CS-463-B (бирюзовая) - фото 6
  • Электрическая зубная щетка CS Medica KIDS CS-463-B (бирюзовая) - фото 7
  • Электрическая зубная щетка CS Medica KIDS CS-463-B (бирюзовая) - фото 8
  • Электрическая зубная щетка CS Medica KIDS CS-463-B (бирюзовая) - фото 9
  • Электрическая зубная щетка CS Medica KIDS CS-463-B (бирюзовая) - фото 10
  • Электрическая зубная щетка CS Medica KIDS CS-463-B (бирюзовая) - фото 11
  • Электрическая зубная щетка CS Medica KIDS CS-463-B (бирюзовая) - фото 12
  • Электрическая зубная щетка CS Medica KIDS CS-463-B (бирюзовая) - фото 13
  • Электрическая зубная щетка CS Medica KIDS CS-463-B (бирюзовая) - фото 14
  • Электрическая зубная щетка CS Medica KIDS CS-463-B (бирюзовая) - фото 15
  • Электрическая зубная щетка CS Medica KIDS CS-463-B (бирюзовая) - фото 16
  • Электрическая зубная щетка CS Medica KIDS CS-463-B (бирюзовая) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 422096
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Характеристики

Бренд
CS Medica
Тип товара
Электрическая зубная щетка
Форма основной насадки
круглая
Питание
от батареек
Типы насадок
стандартная
Дополнительная информация
специально для детских зубов
Режимы работы
ежедневная чистка
Максимальная скорость
18000 пульсаций в минуту
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х8х3
Вес, г.
500

Описание товара Электрическая зубная щетка CS Medica KIDS CS-463-B (бирюзовая)

Электрическая зубная щетка СS Medica KIDS CS-463 разработана специально для детей в возрасте от 5 до 12 лет. Мягкие щетинки и уменьшенный размер головки обеспечивают бережную и качественную чистку детских зубов, а благодаря яркому дизайну со сказочными персонажами чистка зубов превращается в увлекательное занятие-игру.

Отзывы о товаре Электрическая зубная щетка CS Medica KIDS CS-463-B (бирюзовая)

Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Мария Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Понравилась щетка. Ребёнок в восторге.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
CS Medica
Тип товара
Электрическая зубная щетка
Форма основной насадки
круглая
Питание
от батареек
Типы насадок
стандартная
Дополнительная информация
специально для детских зубов
Режимы работы
ежедневная чистка
Максимальная скорость
18000 пульсаций в минуту
Страна производитель
Китай
Описание
Электрическая зубная щетка СS Medica KIDS CS-463 разработана специально для детей в возрасте от 5 до 12 лет. Мягкие щетинки и уменьшенный размер головки обеспечивают бережную и качественную чистку детских зубов, а благодаря яркому дизайну со сказочными персонажами чистка зубов превращается в увлекательное занятие-игру.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Мария Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Понравилась щетка. Ребёнок в восторге.


Электрическая зубная щетка CS Medica KIDS CS-463-B (бирюзовая) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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