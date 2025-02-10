Электрическая зубная щетка CS Medica KIDS CS-463-B (бирюзовая)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Электрическая зубная щетка
Форма основной насадки
круглая
Питание
от батареек
Типы насадок
стандартная
Режимы работы
ежедневная чистка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 422096
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрическая зубная щетка
Форма основной насадки
круглая
Питание
от батареек
Типы насадок
стандартная
Дополнительная информация
специально для детских зубов
Режимы работы
ежедневная чистка
Максимальная скорость
18000 пульсаций в минуту
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х8х3
Вес, г.
500
Описание товара Электрическая зубная щетка CS Medica KIDS CS-463-B (бирюзовая)
Электрическая зубная щетка СS Medica KIDS CS-463 разработана специально для детей в возрасте от 5 до 12 лет. Мягкие щетинки и уменьшенный размер головки обеспечивают бережную и качественную чистку детских зубов, а благодаря яркому дизайну со сказочными персонажами чистка зубов превращается в увлекательное занятие-игру.
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Бренд
Тип товара
Электрическая зубная щетка
Форма основной насадки
круглая
Питание
от батареек
Типы насадок
стандартная
Дополнительная информация
специально для детских зубов
Режимы работы
ежедневная чистка
Максимальная скорость
18000 пульсаций в минуту
Страна производитель
Китай
Электрическая зубная щетка СS Medica KIDS CS-463 разработана специально для детей в возрасте от 5 до 12 лет. Мягкие щетинки и уменьшенный размер головки обеспечивают бережную и качественную чистку детских зубов, а благодаря яркому дизайну со сказочными персонажами чистка зубов превращается в увлекательное занятие-игру.
Смотрите также: Аксессуары для зубных щеток и ирригаторов, Зубные щетки
Смотрите также: Аксессуары для зубных щеток и ирригаторов, Зубные щетки
Достоинства:
Комментарий:
Понравилась щетка. Ребёнок в восторге.
Электрическая зубная щетка CS Medica KIDS CS-463-B (бирюзовая) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Электрическая зубная щетка CS Medica KIDS CS-463-B (бирюзовая)
Достоинства:
Комментарий:
Понравилась щетка. Ребёнок в восторге.