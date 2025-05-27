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Электрическая зубная щетка CS Medica CS-466-М (серая) купить с доставкой в Москве
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Электрическая зубная щетка CS Medica CS-466-М (серая)

29 Отзывы
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Электрическая зубная щетка CS Medica CS-466-М (серая) - фото 1
Электрическая зубная щетка CS Medica CS-466-М (серая) - фото 2
Электрическая зубная щетка CS Medica CS-466-М (серая) - фото 3
Электрическая зубная щетка CS Medica CS-466-М (серая) - фото 4
Электрическая зубная щетка CS Medica CS-466-М (серая) - фото 5
Электрическая зубная щетка CS Medica CS-466-М (серая) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зубная Щетка
Форма основной насадки
круглая
Питание
от батареек
Насадок в комплекте
1
Типы насадок
стандартная
Режимы работы
ежедневная чистка, массаж
  • Электрическая зубная щетка CS Medica CS-466-М (серая) - фото 1
  • Электрическая зубная щетка CS Medica CS-466-М (серая) - фото 2
  • Электрическая зубная щетка CS Medica CS-466-М (серая) - фото 3
  • Электрическая зубная щетка CS Medica CS-466-М (серая) - фото 4
  • Электрическая зубная щетка CS Medica CS-466-М (серая) - фото 5
  • Электрическая зубная щетка CS Medica CS-466-М (серая) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 469637
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Характеристики

Бренд
CS Medica
Тип товара
Зубная Щетка
Форма основной насадки
круглая
Питание
от батареек
Насадок в комплекте
1
Типы насадок
стандартная
Дополнительная информация
работает от 2-х элементов питания типа ААА
Режимы работы
ежедневная чистка, массаж
Максимальная скорость
18000 движ./мин.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х8х3
Вес, г.
500

Описание товара Электрическая зубная щетка CS Medica CS-466-М (серая)

Электрическая зубная щетка CS Medica CS-466-М меет ротационный тип действия, осуществляя возвратно-вращательные движения головки. Их частота может доходить до 18000 движений/мин. Применяется не только для качественной чистки зубов, но и для деликатного массирования десен.

Отзывы о товаре Электрическая зубная щетка CS Medica CS-466-М (серая)

Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Ирина О.

Достоинства:


Комментарий:
Щетка пришла хорошо упакованная, в комплекте сменная насадка и батарейка. Работает без нареканий, мощность при чистке комфортная. Покупкой осталась довольна
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Ирина С.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая цена, хорошая щетка
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Ирина С.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая цена, хорошая щетка
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо, быстрая доставка
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Елена Л.

Достоинства:


Комментарий:
давно искала такую. очень понравилась.
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Щетка понравилась, упакована была надежно. Работает
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Понравилась. Очищает бережно. Уже не хочется обычной щеткой эмаль сдирать.
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Ирина М.

Достоинства:


Комментарий:
зубная щетка понравилась . крутой дизайн , сменная насадка есть , в комплекте батарейка , самое главное гарантия два года !!!! упаковку не вскрыла , т.к это призентик . однозначно рекомендую !!!
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобная щека. Компактная. Работает долго. Удобно брать в поездку
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Софья К.

Достоинства:


Комментарий:
Щётку покупала соседке на замену её модели cs-160. Критерием была цена и схожая модель. И то и то подошло для покупки именно этой щётки. В комплекте запаска и батарейка.
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Светлана С.

Достоинства:


Комментарий:
Щетка очень понравилась. Удобная в использовании. Супер, что батарейка. Пользуюсь с удовольствием
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Ирина Ш.

Достоинства:


Комментарий:
упакован хорошо, работает, дочь испробовала сразу, рекомендуем
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Марина Н.

Достоинства:


Комментарий:
щётка мне очень понравилась. щетина в меру жëсткая. для меня тихо работает!!! буду ещё покупать на дачу
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Слава

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая щетка, небольшая цена. Спасибо за товар!
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
ильнур

Достоинства:


Комментарий:
вроде нормальные щетки. детям понравились. надеемся прослужат долго. только начали пользоваться. недавно преобрели щетки данной фирмы всей семье. если будут неполадки дополним отзыв
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Нина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее соотношениие цены и качества. Всё работает, батарейка в комплекте слабая, но все равно приятно плюс насадка 1 шт. Однозначно рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Оксана М.

Достоинства:


Комментарий:
отличная щётка, всё работает исправно. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Нина М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная зубная щётка. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Уже не первая щётка этой фирмы. отличное качество, щётка пришла в упаковке, дополнительная насадка и батарейка в комплекте. заряжать не надо, работает от одной батарейки
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Лидия Г.

Достоинства:


Комментарий:
хороша щётка и супер выгодно!!! благодарю!!!
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Тамара

Достоинства:


Комментарий:
Оправдала ожидание. Чистит хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая зубная щётка, замечательная упаковка, дополнительная насадка, приятная на ощупь ручка. Хорошая батарейка в комплекте. Понравилось.
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
N Fita

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасный охват за счёт ширины щетки.При работе в полости рта нет неприятных ощущений.
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая, в комплекте есть насадка.
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Марина С.

Достоинства:


Комментарий:
Щетка моя любимая, мужу пакую же курила, у ребенка тоже CS medica, только детская. Классные щетки и сменные насадки по приемлемой цене, что важно))
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Дарья Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная зубная щётка, отлично прочищает все щели в зубах. Хорошая щётка, экономит время на чистку зубов, хорошее качество щетки, компактная, везде можно брать с собой. Удобная в применении, щетинки щетки не выпадывают
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Марина Ж.

Достоинства:


Комментарий:
беру уже лет 10 эту фирму, есть разные щетки , все хорошие, служат долго.
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Tina S.

Достоинства:


Комментарий:
все хорошо. работает и чистит
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
АЛЕКСАНДР Б.

Достоинства:


Комментарий:
Все продуманно, вибрация имеет широкий диапазон, хорошо вычищает.



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Характеристики
Бренд
CS Medica
Тип товара
Зубная Щетка
Форма основной насадки
круглая
Питание
от батареек
Насадок в комплекте
1
Типы насадок
стандартная
Дополнительная информация
работает от 2-х элементов питания типа ААА
Режимы работы
ежедневная чистка, массаж
Максимальная скорость
18000 движ./мин.
Страна производитель
Китай
Описание
Электрическая зубная щетка CS Medica CS-466-М меет ротационный тип действия, осуществляя возвратно-вращательные движения головки. Их частота может доходить до 18000 движений/мин. Применяется не только для качественной чистки зубов, но и для деликатного массирования десен.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Ирина О.

Достоинства:


Комментарий:
Щетка пришла хорошо упакованная, в комплекте сменная насадка и батарейка. Работает без нареканий, мощность при чистке комфортная. Покупкой осталась довольна
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Ирина С.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая цена, хорошая щетка
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Ирина С.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая цена, хорошая щетка
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо, быстрая доставка
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Елена Л.

Достоинства:


Комментарий:
давно искала такую. очень понравилась.
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Щетка понравилась, упакована была надежно. Работает
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Понравилась. Очищает бережно. Уже не хочется обычной щеткой эмаль сдирать.
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Ирина М.

Достоинства:


Комментарий:
зубная щетка понравилась . крутой дизайн , сменная насадка есть , в комплекте батарейка , самое главное гарантия два года !!!! упаковку не вскрыла , т.к это призентик . однозначно рекомендую !!!
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобная щека. Компактная. Работает долго. Удобно брать в поездку
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Софья К.

Достоинства:


Комментарий:
Щётку покупала соседке на замену её модели cs-160. Критерием была цена и схожая модель. И то и то подошло для покупки именно этой щётки. В комплекте запаска и батарейка.
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Светлана С.

Достоинства:


Комментарий:
Щетка очень понравилась. Удобная в использовании. Супер, что батарейка. Пользуюсь с удовольствием
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Ирина Ш.

Достоинства:


Комментарий:
упакован хорошо, работает, дочь испробовала сразу, рекомендуем
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Марина Н.

Достоинства:


Комментарий:
щётка мне очень понравилась. щетина в меру жëсткая. для меня тихо работает!!! буду ещё покупать на дачу
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Слава

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая щетка, небольшая цена. Спасибо за товар!
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
ильнур

Достоинства:


Комментарий:
вроде нормальные щетки. детям понравились. надеемся прослужат долго. только начали пользоваться. недавно преобрели щетки данной фирмы всей семье. если будут неполадки дополним отзыв
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Нина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее соотношениие цены и качества. Всё работает, батарейка в комплекте слабая, но все равно приятно плюс насадка 1 шт. Однозначно рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Оксана М.

Достоинства:


Комментарий:
отличная щётка, всё работает исправно. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Нина М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная зубная щётка. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Уже не первая щётка этой фирмы. отличное качество, щётка пришла в упаковке, дополнительная насадка и батарейка в комплекте. заряжать не надо, работает от одной батарейки
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Лидия Г.

Достоинства:


Комментарий:
хороша щётка и супер выгодно!!! благодарю!!!
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Тамара

Достоинства:


Комментарий:
Оправдала ожидание. Чистит хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая зубная щётка, замечательная упаковка, дополнительная насадка, приятная на ощупь ручка. Хорошая батарейка в комплекте. Понравилось.
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
N Fita

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасный охват за счёт ширины щетки.При работе в полости рта нет неприятных ощущений.
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая, в комплекте есть насадка.
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Марина С.

Достоинства:


Комментарий:
Щетка моя любимая, мужу пакую же курила, у ребенка тоже CS medica, только детская. Классные щетки и сменные насадки по приемлемой цене, что важно))
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Дарья Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная зубная щётка, отлично прочищает все щели в зубах. Хорошая щётка, экономит время на чистку зубов, хорошее качество щетки, компактная, везде можно брать с собой. Удобная в применении, щетинки щетки не выпадывают
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Марина Ж.

Достоинства:


Комментарий:
беру уже лет 10 эту фирму, есть разные щетки , все хорошие, служат долго.
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Tina S.

Достоинства:


Комментарий:
все хорошо. работает и чистит
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
АЛЕКСАНДР Б.

Достоинства:


Комментарий:
Все продуманно, вибрация имеет широкий диапазон, хорошо вычищает.


Электрическая зубная щетка CS Medica CS-466-М (серая) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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