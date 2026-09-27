Электрическая звуковая зубная щетка CS Medica CS-9230-F (розовая)
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Характеристики
Тип товара
Зубные щетки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 612473
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
28х11х4
Вес, г.
200
Описание товара Электрическая звуковая зубная щетка CS Medica CS-9230-F (розовая)
CS Medica CS-9230 представляет собой прибор для ухода за полостью рта для взрослых (от 18 лет). Данная электрическая зубная щетка относится к разряду звуковых – щетинки насади совершают колебательные движения со звуковой частотой (около 24 000 движ/мин), благодаря чему происходит не только более тщательное очищение всей поверхностей зубов, но и массаж десен.
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CS Medica CS-9230 представляет собой прибор для ухода за полостью рта для взрослых (от 18 лет). Данная электрическая зубная щетка относится к разряду звуковых – щетинки насади совершают колебательные движения со звуковой частотой (около 24 000 движ/мин), благодаря чему происходит не только более тщательное очищение всей поверхностей зубов, но и массаж десен.
Смотрите также: Аксессуары для зубных щеток и ирригаторов, Зубные щетки
Смотрите также: Аксессуары для зубных щеток и ирригаторов, Зубные щетки
Электрическая звуковая зубная щетка CS Medica CS-9230-F (розовая) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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