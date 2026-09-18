Электрическая зубная щетка CS Medica CS-562 Junior Pink
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зубные щетки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 199147
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Зубные щетки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х11х4
Вес, кг.
1
Описание товара Электрическая зубная щетка CS Medica CS-562 Junior Pink
Ручка зубной щетки CS Medica CS-562 Junior имеет резиновую вставка, что максимально упрощает процесс использования, при котором устройство не выскальзывает из влажных рук в момент чистки зубов. Работает щетка CS Medica CS-562 Junior от одной щелочной батарейки AAA, которой хватает на 150 дней эксплуатации при регулярной двухразовой чистки зубов.
Компания производитель гарантирует поддержку своего продукта на протяжении двух лет, что свидетельствует о высоком качестве исполнения устройства.
Высокочастотные колебания детской звуковой щетки CS Medica CS-562 Junior - 16 000 движений в минуту - обеспечивают быстрое смешение и перемещение зубной пасты и слюны, что приводит к образованию качественной однородной пены. Такая пена обладает замечательными чистящими свойствами и позволяет эффективно очищать зуб со всех сторон, включая труднодоступные места (бороздки, ямки, контактные поверхности зубов).
Особенности:
- Компактная и легкая электрическая зубная щетка, рекомендуемая для чистки зубов детей и подростков в возрасте от 5 лет и старше
- Мягкая щетина бережно чистит зубки, не травмируя эмаль и десны
- Щетка снабжена подсветкой насадки, что делает процедуру чистки зубов интересной и увлекательной
- Промежуточный таймер приучит ребенка равномерно очищать все участки полости рта
- Благодаря прорезиненной вставке на рукоятке щетка удобно держать в руке
- Рукоятка с насадкой звуковой щетки CS Medica CS-562 Junior
- Набор дополнительных насадок CS Medica SP-52
- Элемент питания типа AAA
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
Смотрите также: Аксессуары для зубных щеток и ирригаторов, Зубные щетки
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Ручка зубной щетки CS Medica CS-562 Junior имеет резиновую вставка, что максимально упрощает процесс использования, при котором устройство не выскальзывает из влажных рук в момент чистки зубов. Работает щетка CS Medica CS-562 Junior от одной щелочной батарейки AAA, которой хватает на 150 дней эксплуатации при регулярной двухразовой чистки зубов.
Компания производитель гарантирует поддержку своего продукта на протяжении двух лет, что свидетельствует о высоком качестве исполнения устройства.
Высокочастотные колебания детской звуковой щетки CS Medica CS-562 Junior - 16 000 движений в минуту - обеспечивают быстрое смешение и перемещение зубной пасты и слюны, что приводит к образованию качественной однородной пены. Такая пена обладает замечательными чистящими свойствами и позволяет эффективно очищать зуб со всех сторон, включая труднодоступные места (бороздки, ямки, контактные поверхности зубов).
Особенности:
- Компактная и легкая электрическая зубная щетка, рекомендуемая для чистки зубов детей и подростков в возрасте от 5 лет и старше
- Мягкая щетина бережно чистит зубки, не травмируя эмаль и десны
- Щетка снабжена подсветкой насадки, что делает процедуру чистки зубов интересной и увлекательной
- Промежуточный таймер приучит ребенка равномерно очищать все участки полости рта
- Благодаря прорезиненной вставке на рукоятке щетка удобно держать в руке
- Рукоятка с насадкой звуковой щетки CS Medica CS-562 Junior
- Набор дополнительных насадок CS Medica SP-52
- Элемент питания типа AAA
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
Смотрите также: Аксессуары для зубных щеток и ирригаторов, Зубные щетки
Электрическая зубная щетка CS Medica CS-562 Junior Pink - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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