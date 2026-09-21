Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Форма основной насадки
круглая
Жесткость щетины
средняя
Питание
АА
Насадок в комплекте
1
Типы насадок
стандартная
Цвет
белый
Количество режимов
1
Режимы работы
ежедневная чистка
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714149
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Описание товара Электрическая зубная щетка Oral-B Precision Clean Pro Battery (питание от батареек АА)
Зубная щетка Oral-B Precision Clean — это эффективное решение для качественной гигиены полости рта. Она работает на батарейках, что делает ее удобной для использования в любых условиях, будь то дома или в поездках. Щетка оснащена уникальной технологией, которая обеспечивает превосходную чистку зубов и десен.
Главной особенностью Oral-B Precision Clean является округлая форма щетины, которая помогает охватывать каждый зуб, обеспечивая глубокую чистку и удаление налета даже в труднодоступных местах. Мягкие щетинки бережно воздействуют на эмаль и десны, что делает эту щетку подходящей для людей с чувствительными зубами.
Зубная щетка Oral-B Precision Clean — это эффективное решение для качественной гигиены полости рта. Она работает на батарейках, что делает ее удобной для использования в любых условиях, будь то дома или в поездках. Щетка оснащена уникальной технологией, которая обеспечивает превосходную чистку зубов и десен.
Главной особенностью Oral-B Precision Clean является округлая форма щетины, которая помогает охватывать каждый зуб, обеспечивая глубокую чистку и удаление налета даже в труднодоступных местах. Мягкие щетинки бережно воздействуют на эмаль и десны, что делает эту щетку подходящей для людей с чувствительными зубами.
Электрическая зубная щетка Oral-B Precision Clean Pro Battery (питание от батареек АА) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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