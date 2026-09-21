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Электрическая зубная щетка Oral-B Precision Clean Pro Battery (питание от батареек АА) купить с доставкой в Москве
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Электрическая зубная щетка Oral-B Precision Clean Pro Battery (питание от батареек АА)

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Электрическая зубная щетка Oral-B Precision Clean Pro Battery (питание от батареек АА) - фото 1
Электрическая зубная щетка Oral-B Precision Clean Pro Battery (питание от батареек АА) - фото 2
Электрическая зубная щетка Oral-B Precision Clean Pro Battery (питание от батареек АА) - фото 3
Электрическая зубная щетка Oral-B Precision Clean Pro Battery (питание от батареек АА) - фото 4
Электрическая зубная щетка Oral-B Precision Clean Pro Battery (питание от батареек АА) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форма основной насадки
круглая
Жесткость щетины
средняя
Питание
АА
Насадок в комплекте
1
Типы насадок
стандартная
Цвет
белый
Количество режимов
1
Режимы работы
ежедневная чистка
  • Электрическая зубная щетка Oral-B Precision Clean Pro Battery (питание от батареек АА) - фото 1
  • Электрическая зубная щетка Oral-B Precision Clean Pro Battery (питание от батареек АА) - фото 2
  • Электрическая зубная щетка Oral-B Precision Clean Pro Battery (питание от батареек АА) - фото 3
  • Электрическая зубная щетка Oral-B Precision Clean Pro Battery (питание от батареек АА) - фото 4
  • Электрическая зубная щетка Oral-B Precision Clean Pro Battery (питание от батареек АА) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714149
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Характеристики

Бренд
Oral-B
Вид щетки
ротационная
Форма основной насадки
круглая
Жесткость щетины
средняя
Питание
АА
Комплектация
зубная щетка, 2 батарейки типа АА, насадка Precision Clean - 1 шт, инструкция, упаковка
Насадок в комплекте
1
Типы насадок
стандартная
Цвет
белый
Количество режимов
1
Режимы работы
ежедневная чистка
Движения головки
возвратно-вращательные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х6х5
Вес, г.
200

Описание товара Электрическая зубная щетка Oral-B Precision Clean Pro Battery (питание от батареек АА)

Зубная щетка Oral-B Precision Clean — это эффективное решение для качественной гигиены полости рта. Она работает на батарейках, что делает ее удобной для использования в любых условиях, будь то дома или в поездках. Щетка оснащена уникальной технологией, которая обеспечивает превосходную чистку зубов и десен. Главной особенностью Oral-B Precision Clean является округлая форма щетины, которая помогает охватывать каждый зуб, обеспечивая глубокую чистку и удаление налета даже в труднодоступных местах. Мягкие щетинки бережно воздействуют на эмаль и десны, что делает эту щетку подходящей для людей с чувствительными зубами.

Отзывы о товаре Электрическая зубная щетка Oral-B Precision Clean Pro Battery (питание от батареек АА)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Oral-B
Вид щетки
ротационная
Форма основной насадки
круглая
Жесткость щетины
средняя
Питание
АА
Комплектация
зубная щетка, 2 батарейки типа АА, насадка Precision Clean - 1 шт, инструкция, упаковка
Насадок в комплекте
1
Типы насадок
стандартная
Цвет
белый
Количество режимов
1
Режимы работы
ежедневная чистка
Развернуть
Движения головки
возвратно-вращательные
Страна производитель
Китай
Описание
Зубная щетка Oral-B Precision Clean — это эффективное решение для качественной гигиены полости рта. Она работает на батарейках, что делает ее удобной для использования в любых условиях, будь то дома или в поездках. Щетка оснащена уникальной технологией, которая обеспечивает превосходную чистку зубов и десен. Главной особенностью Oral-B Precision Clean является округлая форма щетины, которая помогает охватывать каждый зуб, обеспечивая глубокую чистку и удаление налета даже в труднодоступных местах. Мягкие щетинки бережно воздействуют на эмаль и десны, что делает эту щетку подходящей для людей с чувствительными зубами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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