Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Зубные щетки
Форма основной насадки
круглая
Жесткость щетины
мягкая
Питание
аккумулятор
Насадок в комплекте
1
Типы насадок
стандартная для ежедневного использования
Цвет
голубой
Датчики
нажима
Количество температурных режимов
4
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 692794
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Описание товара Зубная щетка Braun Oral-B Vitality Pro D103.413.2K Kids Frozen (Голубой)
Электрическая зубная щетка Oral-B Vitality PRO Kids Frozen D103.413.2K - это продукт от известного бренда Oral-B, который зарекомендовал себя на рынке как производитель качественных и надежных зубных щеток. Особенностью данной модели является возвратно-вращательный принцип работы, который обеспечивает эффективное и бережное очищение зубов. Форма чистящей головки круглая, что позволяет охватывать большую поверхность зубов и десен. Количество возвратнвращательных движений в минуту составляет 7600, что обеспечивает глубокую и тщательную чистку. Управление щеткой осуществляется с помощью электронного кнопочного управления, а также встроенного таймера. Это позволяет контролировать время чистки и делает процесс более комфортным и приятным.
Электрическая зубная щетка Oral-B Vitality PRO Kids Frozen D103.413.2K - это продукт от известного бренда Oral-B, который зарекомендовал себя на рынке как производитель качественных и надежных зубных щеток. Особенностью данной модели является возвратно-вращательный принцип работы, который обеспечивает эффективное и бережное очищение зубов. Форма чистящей головки круглая, что позволяет охватывать большую поверхность зубов и десен. Количество возвратнвращательных движений в минуту составляет 7600, что обеспечивает глубокую и тщательную чистку. Управление щеткой осуществляется с помощью электронного кнопочного управления, а также встроенного таймера. Это позволяет контролировать время чистки и делает процесс более комфортным и приятным.
Зубная щетка Braun Oral-B Vitality Pro D103.413.2K Kids Frozen (Голубой) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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