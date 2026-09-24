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Электрическая зубная щетка Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush White (BHR9814GL) купить с доставкой в Москве
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Электрическая зубная щетка Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush White (BHR9814GL)

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Электрическая зубная щетка Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush White (BHR9814GL) - фото 1
Электрическая зубная щетка Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush White (BHR9814GL) - фото 2
Электрическая зубная щетка Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush White (BHR9814GL) - фото 3
Электрическая зубная щетка Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush White (BHR9814GL) - фото 4
Электрическая зубная щетка Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush White (BHR9814GL) - фото 5
Электрическая зубная щетка Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush White (BHR9814GL) - фото 6
Электрическая зубная щетка Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush White (BHR9814GL) - фото 7
Электрическая зубная щетка Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush White (BHR9814GL) - фото 8
Электрическая зубная щетка Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush White (BHR9814GL) - фото 9
Электрическая зубная щетка Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush White (BHR9814GL) - фото 10
Электрическая зубная щетка Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush White (BHR9814GL) - фото 11
Электрическая зубная щетка Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush White (BHR9814GL) - фото 12
Электрическая зубная щетка Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush White (BHR9814GL) - фото 13
Электрическая зубная щетка Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush White (BHR9814GL) - фото 14
Электрическая зубная щетка Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush White (BHR9814GL) - фото 15
Электрическая зубная щетка Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush White (BHR9814GL) - фото 16
Электрическая зубная щетка Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush White (BHR9814GL) - фото 17
Электрическая зубная щетка Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush White (BHR9814GL) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зубные щетки
Форма основной насадки
овальная
Жесткость щетины
средняя
Насадок в комплекте
1
Цвет
белый
Количество режимов
3
Режимы работы
мягкая чистка, пульсирующий
  • Электрическая зубная щетка Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush White (BHR9814GL) - фото 1
  • Электрическая зубная щетка Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush White (BHR9814GL) - фото 2
  • Электрическая зубная щетка Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush White (BHR9814GL) - фото 3
  • Электрическая зубная щетка Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush White (BHR9814GL) - фото 4
  • Электрическая зубная щетка Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush White (BHR9814GL) - фото 5
  • Электрическая зубная щетка Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush White (BHR9814GL) - фото 6
  • Электрическая зубная щетка Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush White (BHR9814GL) - фото 7
  • Электрическая зубная щетка Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush White (BHR9814GL) - фото 8
  • Электрическая зубная щетка Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush White (BHR9814GL) - фото 9
  • Электрическая зубная щетка Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush White (BHR9814GL) - фото 10
  • Электрическая зубная щетка Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush White (BHR9814GL) - фото 11
  • Электрическая зубная щетка Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush White (BHR9814GL) - фото 12
  • Электрическая зубная щетка Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush White (BHR9814GL) - фото 13
  • Электрическая зубная щетка Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush White (BHR9814GL) - фото 14
  • Электрическая зубная щетка Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush White (BHR9814GL) - фото 15
  • Электрическая зубная щетка Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush White (BHR9814GL) - фото 16
  • Электрическая зубная щетка Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush White (BHR9814GL) - фото 17
  • Электрическая зубная щетка Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush White (BHR9814GL) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
1 990 руб.  3 150 руб. 
Начислим 32 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708595
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Электрическая зубная щетка Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush White (BHR9814GL)
1 990 руб. -37%
3 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Зубные щетки
Форма основной насадки
овальная
Жесткость щетины
средняя
Комплектация
зубная щетка, документация, зарядное устройство, насадка
Насадок в комплекте
1
Цвет
белый
Дополнительная информация
индикатор износа
Таймер
да
Количество режимов
3
Режимы работы
мягкая чистка, пульсирующий
Максимальная скорость
27600 об/мин
Движения головки
вибрирующие
Функциональные особенности щеток
индикатор зарядки
Время работы от аккумулятора, дни
180
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х13х4
Вес, г.
300

Описание товара Электрическая зубная щетка Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush White (BHR9814GL)

Электрическая зубная щетка Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush белого цвета предназначена для взрослых. Модель поставляется с насадкой для ежедневного использования. Преимущество модели – наличие светового таймера. Щетка поддерживает 3 режима – бережная, глубокая и стандартная чистка.

Отзывы о товаре Электрическая зубная щетка Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush White (BHR9814GL)




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Зубные щетки
Форма основной насадки
овальная
Жесткость щетины
средняя
Комплектация
зубная щетка, документация, зарядное устройство, насадка
Насадок в комплекте
1
Цвет
белый
Дополнительная информация
индикатор износа
Таймер
да
Количество режимов
3
Режимы работы
мягкая чистка, пульсирующий
Максимальная скорость
27600 об/мин
Развернуть
Движения головки
вибрирующие
Функциональные особенности щеток
индикатор зарядки
Время работы от аккумулятора, дни
180
Страна производитель
Китай
Описание
Электрическая зубная щетка Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush белого цвета предназначена для взрослых. Модель поставляется с насадкой для ежедневного использования. Преимущество модели – наличие светового таймера. Щетка поддерживает 3 режима – бережная, глубокая и стандартная чистка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Электрическая зубная щетка Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush White (BHR9814GL) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1990 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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