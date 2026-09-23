Электрическая зубная щетка Trouver Fresh 20 Vision с детектором кариеса (комплект) белый
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Характеристики
Описание товара Электрическая зубная щетка Trouver Fresh 20 Vision с детектором кариеса (комплект) белый
Электрическая зубная щетка TROUVER Fresh 20 Vision White ATS25B предназначена для эффективного ежедневного ухода за полостью рта и сочетает звуковую технологию очистки с продуманной эргономикой корпуса. Модель обеспечивает до 22800 движений в минуту, что способствует тщательному удалению налета и поддержанию здоровья десен. Высокая частота колебаний создает направленный поток, который помогает очищать труднодоступные участки и межзубные промежутки без чрезмерного давления на эмаль. Корпус выполнен в белом цвете и имеет компактные размеры, благодаря чему устройство удобно лежит в руке и подходит для ежедневного использования. Стандарт защиты IPX8 гарантирует устойчивость к влаге и безопасную эксплуатацию в условиях ванной комнаты. Щетка рассчитана на длительную автономную работу до 120 дней от одного заряда, что делает ее удобной как для дома, так и для поездок. В комплект входят держатель, кабель для зарядки, руководство пользователя, сменные насадки, защитная крышка и система Plaque Detector. Наличие Plaque Detector помогает контролировать качество очистки и уделять внимание зонам с повышенным образованием налета. Конструкция корпуса легкая, номинальный вес составляет 0.14 кг, что снижает нагрузку на кисть во время использования.
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