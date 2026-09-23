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Электрическая зубная щетка Trouver Fresh 20 Vision с детектором кариеса (комплект) белый купить с доставкой в Москве
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Электрическая зубная щетка Trouver Fresh 20 Vision с детектором кариеса (комплект) белый

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Электрическая зубная щетка Trouver Fresh 20 Vision с детектором кариеса (комплект) белый - фото 1
Электрическая зубная щетка Trouver Fresh 20 Vision с детектором кариеса (комплект) белый - фото 2
Электрическая зубная щетка Trouver Fresh 20 Vision с детектором кариеса (комплект) белый - фото 3
Электрическая зубная щетка Trouver Fresh 20 Vision с детектором кариеса (комплект) белый - фото 4
Электрическая зубная щетка Trouver Fresh 20 Vision с детектором кариеса (комплект) белый - фото 5
Электрическая зубная щетка Trouver Fresh 20 Vision с детектором кариеса (комплект) белый - фото 6
Электрическая зубная щетка Trouver Fresh 20 Vision с детектором кариеса (комплект) белый - фото 7
Электрическая зубная щетка Trouver Fresh 20 Vision с детектором кариеса (комплект) белый - фото 8
Электрическая зубная щетка Trouver Fresh 20 Vision с детектором кариеса (комплект) белый - фото 9
Электрическая зубная щетка Trouver Fresh 20 Vision с детектором кариеса (комплект) белый - фото 10
Электрическая зубная щетка Trouver Fresh 20 Vision с детектором кариеса (комплект) белый - фото 11
Электрическая зубная щетка Trouver Fresh 20 Vision с детектором кариеса (комплект) белый - фото 12
Электрическая зубная щетка Trouver Fresh 20 Vision с детектором кариеса (комплект) белый - фото 13
Электрическая зубная щетка Trouver Fresh 20 Vision с детектором кариеса (комплект) белый - фото 14
Электрическая зубная щетка Trouver Fresh 20 Vision с детектором кариеса (комплект) белый - фото 15
Электрическая зубная щетка Trouver Fresh 20 Vision с детектором кариеса (комплект) белый - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форма основной насадки
вытянутая
Жесткость щетины
мягкая
Питание
аккумулятор
Насадок в комплекте
11
Типы насадок
для ежедневной чистки, отбеливающая, стандартная
Цвет
белый
Датчик нажима
Да
Количество режимов
4
  • Электрическая зубная щетка Trouver Fresh 20 Vision с детектором кариеса (комплект) белый - фото 1
  • Электрическая зубная щетка Trouver Fresh 20 Vision с детектором кариеса (комплект) белый - фото 2
  • Электрическая зубная щетка Trouver Fresh 20 Vision с детектором кариеса (комплект) белый - фото 3
  • Электрическая зубная щетка Trouver Fresh 20 Vision с детектором кариеса (комплект) белый - фото 4
  • Электрическая зубная щетка Trouver Fresh 20 Vision с детектором кариеса (комплект) белый - фото 5
  • Электрическая зубная щетка Trouver Fresh 20 Vision с детектором кариеса (комплект) белый - фото 6
  • Электрическая зубная щетка Trouver Fresh 20 Vision с детектором кариеса (комплект) белый - фото 7
  • Электрическая зубная щетка Trouver Fresh 20 Vision с детектором кариеса (комплект) белый - фото 8
  • Электрическая зубная щетка Trouver Fresh 20 Vision с детектором кариеса (комплект) белый - фото 9
  • Электрическая зубная щетка Trouver Fresh 20 Vision с детектором кариеса (комплект) белый - фото 10
  • Электрическая зубная щетка Trouver Fresh 20 Vision с детектором кариеса (комплект) белый - фото 11
  • Электрическая зубная щетка Trouver Fresh 20 Vision с детектором кариеса (комплект) белый - фото 12
  • Электрическая зубная щетка Trouver Fresh 20 Vision с детектором кариеса (комплект) белый - фото 13
  • Электрическая зубная щетка Trouver Fresh 20 Vision с детектором кариеса (комплект) белый - фото 14
  • Электрическая зубная щетка Trouver Fresh 20 Vision с детектором кариеса (комплект) белый - фото 15
  • Электрическая зубная щетка Trouver Fresh 20 Vision с детектором кариеса (комплект) белый - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733928
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Характеристики

Бренд
Trouver
Вид щетки
ультразвуковая
Форма основной насадки
вытянутая
Жесткость щетины
мягкая
Питание
аккумулятор
Комплектация
колпачок для насадки, USB-кабель, устройство для обнаружения зубного налета
Насадок в комплекте
11
Типы насадок
для ежедневной чистки, отбеливающая, стандартная
Цвет
белый
Датчик нажима
Да
Таймер
да
Количество режимов
4
Движения головки
пульсирующие
Функциональные особенности щеток
индикатор зарядки,контроль давления,функция визуализации
Время работы от аккумулятора, дни
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х18х6
Вес, г.
300

Описание товара Электрическая зубная щетка Trouver Fresh 20 Vision с детектором кариеса (комплект) белый

Электрическая зубная щетка TROUVER Fresh 20 Vision White ATS25B предназначена для эффективного ежедневного ухода за полостью рта и сочетает звуковую технологию очистки с продуманной эргономикой корпуса. Модель обеспечивает до 22800 движений в минуту, что способствует тщательному удалению налета и поддержанию здоровья десен. Высокая частота колебаний создает направленный поток, который помогает очищать труднодоступные участки и межзубные промежутки без чрезмерного давления на эмаль. Корпус выполнен в белом цвете и имеет компактные размеры, благодаря чему устройство удобно лежит в руке и подходит для ежедневного использования. Стандарт защиты IPX8 гарантирует устойчивость к влаге и безопасную эксплуатацию в условиях ванной комнаты. Щетка рассчитана на длительную автономную работу до 120 дней от одного заряда, что делает ее удобной как для дома, так и для поездок. В комплект входят держатель, кабель для зарядки, руководство пользователя, сменные насадки, защитная крышка и система Plaque Detector. Наличие Plaque Detector помогает контролировать качество очистки и уделять внимание зонам с повышенным образованием налета. Конструкция корпуса легкая, номинальный вес составляет 0.14 кг, что снижает нагрузку на кисть во время использования.

Отзывы о товаре Электрическая зубная щетка Trouver Fresh 20 Vision с детектором кариеса (комплект) белый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Trouver
Вид щетки
ультразвуковая
Форма основной насадки
вытянутая
Жесткость щетины
мягкая
Питание
аккумулятор
Комплектация
колпачок для насадки, USB-кабель, устройство для обнаружения зубного налета
Насадок в комплекте
11
Типы насадок
для ежедневной чистки, отбеливающая, стандартная
Цвет
белый
Датчик нажима
Да
Таймер
да
Развернуть
Количество режимов
4
Движения головки
пульсирующие
Функциональные особенности щеток
индикатор зарядки,контроль давления,функция визуализации
Время работы от аккумулятора, дни
0
Страна производитель
Китай
Описание
Электрическая зубная щетка TROUVER Fresh 20 Vision White ATS25B предназначена для эффективного ежедневного ухода за полостью рта и сочетает звуковую технологию очистки с продуманной эргономикой корпуса. Модель обеспечивает до 22800 движений в минуту, что способствует тщательному удалению налета и поддержанию здоровья десен. Высокая частота колебаний создает направленный поток, который помогает очищать труднодоступные участки и межзубные промежутки без чрезмерного давления на эмаль. Корпус выполнен в белом цвете и имеет компактные размеры, благодаря чему устройство удобно лежит в руке и подходит для ежедневного использования. Стандарт защиты IPX8 гарантирует устойчивость к влаге и безопасную эксплуатацию в условиях ванной комнаты. Щетка рассчитана на длительную автономную работу до 120 дней от одного заряда, что делает ее удобной как для дома, так и для поездок. В комплект входят держатель, кабель для зарядки, руководство пользователя, сменные насадки, защитная крышка и система Plaque Detector. Наличие Plaque Detector помогает контролировать качество очистки и уделять внимание зонам с повышенным образованием налета. Конструкция корпуса легкая, номинальный вес составляет 0.14 кг, что снижает нагрузку на кисть во время использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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