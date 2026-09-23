Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Форма основной насадки
вытянутая
Жесткость щетины
мягкая
Насадок в комплекте
11
Типы насадок
для ежедневной чистки, отбеливающая, стандартная
Цвет
белый
Количество режимов
4
Режимы работы
деликатная чистка
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733926
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Описание товара Электрическая зубная щетка Trouver Fresh 20 NEO White (ATB23B)
Зубная щетка Trouver Fresh Neo 20 White обеспечивает глубокую очистку зубов благодаря инновационной технологии вращательно-вибрационного движения. Компактный корпус с эргономичной формой легко помещается в руку, а мягкие щетинки бережно заботятся о дёснах даже при активном использовании.
Модель оснащена несколькими режимами чистки, адаптированными под разные потребности: от стандартной очистки до ухода за чувствительной полостью рта. Белый цвет корпуса выглядит стильно и гармонично дополняет любой интерьер ванной комнаты.
Щетка работает от аккумулятора, заряда которого хватает на длительное время, что исключает частые подключения к сети. Удобная упаковка компактно размещается в сумке или на полке, не занимая много места.
Зубная щетка Trouver Fresh Neo 20 White обеспечивает глубокую очистку зубов благодаря инновационной технологии вращательно-вибрационного движения. Компактный корпус с эргономичной формой легко помещается в руку, а мягкие щетинки бережно заботятся о дёснах даже при активном использовании.
Модель оснащена несколькими режимами чистки, адаптированными под разные потребности: от стандартной очистки до ухода за чувствительной полостью рта. Белый цвет корпуса выглядит стильно и гармонично дополняет любой интерьер ванной комнаты.
Щетка работает от аккумулятора, заряда которого хватает на длительное время, что исключает частые подключения к сети. Удобная упаковка компактно размещается в сумке или на полке, не занимая много места.
Электрическая зубная щетка Trouver Fresh 20 NEO White (ATB23B) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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