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Электрическая зубная щетка Xiaomi Electric Toothbrush T302 Silver Gray BHR7595GL купить с доставкой в Москве
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Электрическая зубная щетка Xiaomi Electric Toothbrush T302 Silver Gray BHR7595GL

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Электрическая зубная щетка Xiaomi Electric Toothbrush T302 Silver Gray BHR7595GL - фото 1
Электрическая зубная щетка Xiaomi Electric Toothbrush T302 Silver Gray BHR7595GL - фото 2
Электрическая зубная щетка Xiaomi Electric Toothbrush T302 Silver Gray BHR7595GL - фото 3
Электрическая зубная щетка Xiaomi Electric Toothbrush T302 Silver Gray BHR7595GL - фото 4
Электрическая зубная щетка Xiaomi Electric Toothbrush T302 Silver Gray BHR7595GL - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зубные щетки
Форма основной насадки
вытянутая
Жесткость щетины
средняя
Питание
аккумулятор
Насадок в комплекте
1
Типы насадок
отбеливающая, стандартная
Цвет
серебристый
Датчики
нажима
Количество температурных режимов
4
  • Электрическая зубная щетка Xiaomi Electric Toothbrush T302 Silver Gray BHR7595GL - фото 1
  • Электрическая зубная щетка Xiaomi Electric Toothbrush T302 Silver Gray BHR7595GL - фото 2
  • Электрическая зубная щетка Xiaomi Electric Toothbrush T302 Silver Gray BHR7595GL - фото 3
  • Электрическая зубная щетка Xiaomi Electric Toothbrush T302 Silver Gray BHR7595GL - фото 4
  • Электрическая зубная щетка Xiaomi Electric Toothbrush T302 Silver Gray BHR7595GL - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687479
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Зубные щетки
Потребляемая мощность, Вт
2
Тип аккумулятора
Li-Ion
Форма основной насадки
вытянутая
Жесткость щетины
средняя
Питание
аккумулятор
Комплектация
щетка, документация, зарядная база, комплект насадок, упаковка
Насадок в комплекте
1
Типы насадок
отбеливающая, стандартная
Цвет
серебристый
Дополнительная информация
водонепроницаемый корпус
Датчики
нажима
Таймер
да
Количество температурных режимов
4
Режимы работы
массаж десен, обычная чистка, отбеливание, полировка, чистка и отбеливание
Максимальная скорость
31000/мин.
Движения головки
вибрационный
Функциональные особенности щеток
поддержка мобильного приложения
Время работы от аккумулятора, дни
65
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х15х4
Вес, г.
370

Описание товара Электрическая зубная щетка Xiaomi Electric Toothbrush T302 Silver Gray BHR7595GL

Электрическая зубная щетка Mijia Electric Toothbrush T302 заключена в корпус с защитой по стандарту IPX8, который исключает риск негативного воздействия влаги. Датчик нажима сигнализирует о необходимости ослабить усилия. Управление функционалом производится через приложение Xiaomi Home. Электрическая зубная щетка Mijia Electric Toothbrush T302 поддерживает 4 режима. Они гарантируют деликатный уход за чувствительными деснами, бережное отбеливание эмали, а также осуществляют массажный эффект. Щетинки средней степени жесткости совершают 31000 пульсаций, нейтрализуя остатки пищи из труднодоступных участков. Автономная работа на протяжении 65 дней обеспечивается мощным аккумулятором. Индикатор уведомляет о низком уровне заряда.

Отзывы о товаре Электрическая зубная щетка Xiaomi Electric Toothbrush T302 Silver Gray BHR7595GL




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Зубные щетки
Потребляемая мощность, Вт
2
Тип аккумулятора
Li-Ion
Форма основной насадки
вытянутая
Жесткость щетины
средняя
Питание
аккумулятор
Комплектация
щетка, документация, зарядная база, комплект насадок, упаковка
Насадок в комплекте
1
Типы насадок
отбеливающая, стандартная
Цвет
серебристый
Дополнительная информация
водонепроницаемый корпус
Развернуть
Датчики
нажима
Таймер
да
Количество температурных режимов
4
Режимы работы
массаж десен, обычная чистка, отбеливание, полировка, чистка и отбеливание
Максимальная скорость
31000/мин.
Движения головки
вибрационный
Функциональные особенности щеток
поддержка мобильного приложения
Время работы от аккумулятора, дни
65
Страна производитель
Китай
Описание
Электрическая зубная щетка Mijia Electric Toothbrush T302 заключена в корпус с защитой по стандарту IPX8, который исключает риск негативного воздействия влаги. Датчик нажима сигнализирует о необходимости ослабить усилия. Управление функционалом производится через приложение Xiaomi Home. Электрическая зубная щетка Mijia Electric Toothbrush T302 поддерживает 4 режима. Они гарантируют деликатный уход за чувствительными деснами, бережное отбеливание эмали, а также осуществляют массажный эффект. Щетинки средней степени жесткости совершают 31000 пульсаций, нейтрализуя остатки пищи из труднодоступных участков. Автономная работа на протяжении 65 дней обеспечивается мощным аккумулятором. Индикатор уведомляет о низком уровне заряда.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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