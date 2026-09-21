Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Зубные щетки
Форма основной насадки
вытянутая
Жесткость щетины
средняя
Питание
аккумулятор
Насадок в комплекте
1
Типы насадок
отбеливающая, стандартная
Цвет
серебристый
Датчики
нажима
Количество температурных режимов
4
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 100 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 687479
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массаж десен, обычная чистка, отбеливание, полировка, чистка и отбеливание
Максимальная скорость
31000/мин.
Движения головки
вибрационный
Функциональные особенности щеток
поддержка мобильного приложения
Время работы от аккумулятора, дни
65
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х15х4
Вес, г.
370
Описание товара Электрическая зубная щетка Xiaomi Electric Toothbrush T302 Silver Gray BHR7595GL
Электрическая зубная щетка Mijia Electric Toothbrush T302 заключена в корпус с защитой по стандарту IPX8, который исключает риск негативного воздействия влаги. Датчик нажима сигнализирует о необходимости ослабить усилия. Управление функционалом производится через приложение Xiaomi Home. Электрическая зубная щетка Mijia Electric Toothbrush T302 поддерживает 4 режима. Они гарантируют деликатный уход за чувствительными деснами, бережное отбеливание эмали, а также осуществляют массажный эффект. Щетинки средней степени жесткости совершают 31000 пульсаций, нейтрализуя остатки пищи из труднодоступных участков. Автономная работа на протяжении 65 дней обеспечивается мощным аккумулятором. Индикатор уведомляет о низком уровне заряда.
массаж десен, обычная чистка, отбеливание, полировка, чистка и отбеливание
Максимальная скорость
31000/мин.
Движения головки
вибрационный
Функциональные особенности щеток
поддержка мобильного приложения
Время работы от аккумулятора, дни
65
Страна производитель
Китай
Описание
Электрическая зубная щетка Mijia Electric Toothbrush T302 заключена в корпус с защитой по стандарту IPX8, который исключает риск негативного воздействия влаги. Датчик нажима сигнализирует о необходимости ослабить усилия. Управление функционалом производится через приложение Xiaomi Home. Электрическая зубная щетка Mijia Electric Toothbrush T302 поддерживает 4 режима. Они гарантируют деликатный уход за чувствительными деснами, бережное отбеливание эмали, а также осуществляют массажный эффект. Щетинки средней степени жесткости совершают 31000 пульсаций, нейтрализуя остатки пищи из труднодоступных участков. Автономная работа на протяжении 65 дней обеспечивается мощным аккумулятором. Индикатор уведомляет о низком уровне заряда.
Электрическая зубная щетка Xiaomi Electric Toothbrush T302 Silver Gray BHR7595GL - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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