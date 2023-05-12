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ZZ Top - Deguello (0081227979409) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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ZZ Top - Deguello (0081227979409) виниловая пластинка

1 Отзывы
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ZZ Top - Deguello (0081227979409) виниловая пластинка - фото 1
ZZ Top - Deguello (0081227979409) виниловая пластинка - фото 2
ZZ Top - Deguello (0081227979409) виниловая пластинка - фото 3
ZZ Top - Deguello (0081227979409) виниловая пластинка - фото 4
ZZ Top - Deguello (0081227979409) виниловая пластинка - фото 5
ZZ Top - Deguello (0081227979409) виниловая пластинка - фото 6
ZZ Top - Deguello (0081227979409) виниловая пластинка - фото 7
ZZ Top - Deguello (0081227979409) виниловая пластинка - фото 8
ZZ Top - Deguello (0081227979409) виниловая пластинка - фото 9
ZZ Top - Deguello (0081227979409) виниловая пластинка - фото 10
ZZ Top - Deguello (0081227979409) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
14.01.2011
Исполнитель
Zz Top
Альбом (сингл)
DEGUELLO
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • ZZ Top - Deguello (0081227979409) виниловая пластинка - фото 1
  • ZZ Top - Deguello (0081227979409) виниловая пластинка - фото 2
  • ZZ Top - Deguello (0081227979409) виниловая пластинка - фото 3
  • ZZ Top - Deguello (0081227979409) виниловая пластинка - фото 4
  • ZZ Top - Deguello (0081227979409) виниловая пластинка - фото 5
  • ZZ Top - Deguello (0081227979409) виниловая пластинка - фото 6
  • ZZ Top - Deguello (0081227979409) виниловая пластинка - фото 7
  • ZZ Top - Deguello (0081227979409) виниловая пластинка - фото 8
  • ZZ Top - Deguello (0081227979409) виниловая пластинка - фото 9
  • ZZ Top - Deguello (0081227979409) виниловая пластинка - фото 10
  • ZZ Top - Deguello (0081227979409) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 99654
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
ZZ Top - Deguello (0081227979409) виниловая пластинка
4 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция ZZ TOP
filter_none Товар входит в коллекцию ZZ TOP

Коллекция ZZ TOP


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
81227979409
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
14.01.2011
Исполнитель
Zz Top
Альбом (сингл)
DEGUELLO
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара ZZ Top - Deguello (0081227979409) виниловая пластинка

Track List

A1I Thank You
A2She Loves My Automobile
A3I'm Bad, I'm Nationwide
A4A Fool For Your Stockings
A5Manic Mechanic
B1Dust My Broom
B2Lowdown In The Street
B3Hi Fi Mama
B4Cheap Sunglasses
B5Esther Be The One

Отзывы о товаре ZZ Top - Deguello (0081227979409) виниловая пластинка

12.05.2023
сЕРГЕЙ

Достоинства:
Достойное переиздание легенды блюз-рока

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Шестой студийный альбом американской блюз-рок группы ZZ Top, вышел в ноябре 1979 года . В 1976 году ZZ Top имели за плечами три золотых альбома (Tres Hombres - 1973, Fandango! - 1975 и Tejas - 1976) и многомиллионную армию поклонников уже не только в Техасе . Их звучание не изменилось - но в некотором смысле оно стало жестче . Deguello имел огромную популярность и, хотя поднимался в Биллборде пониже трёх предыдущих альбомов (только до 24-го места), в конце концов разошёлся в США миллионным тиражом. Купленное в Котофото издание , это 180-граммовая нарезка с оригинальных аналоговых мастер-лент на чёрном виниле . Отличное звучание и оформление соответствует содержимому .



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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
81227979409
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
14.01.2011
Исполнитель
Zz Top
Альбом (сингл)
DEGUELLO
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1I Thank You
A2She Loves My Automobile
A3I'm Bad, I'm Nationwide
A4A Fool For Your Stockings
A5Manic Mechanic
B1Dust My Broom
B2Lowdown In The Street
B3Hi Fi Mama
B4Cheap Sunglasses
B5Esther Be The One
Самовывоз
Доставка
Отзывы
12.05.2023
сЕРГЕЙ

Достоинства:
Достойное переиздание легенды блюз-рока

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Шестой студийный альбом американской блюз-рок группы ZZ Top, вышел в ноябре 1979 года . В 1976 году ZZ Top имели за плечами три золотых альбома (Tres Hombres - 1973, Fandango! - 1975 и Tejas - 1976) и многомиллионную армию поклонников уже не только в Техасе . Их звучание не изменилось - но в некотором смысле оно стало жестче . Deguello имел огромную популярность и, хотя поднимался в Биллборде пониже трёх предыдущих альбомов (только до 24-го места), в конце концов разошёлся в США миллионным тиражом. Купленное в Котофото издание , это 180-граммовая нарезка с оригинальных аналоговых мастер-лент на чёрном виниле . Отличное звучание и оформление соответствует содержимому .


ZZ Top - Deguello (0081227979409) виниловая пластинка – стоимость товара 4330 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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